Приложения для Android могут заразить смартфон вредоносным ПО: как защититься

Для Android появляются зловредные приложения, способные красть данные пользователей. Вот как уберечься.

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Для устройств Android начали появляться вредоносные приложения, которые могут стать причиной кражи данных, замедления работы телефона или даже разрядки его аккумулятора, пишет The Sun.

Перед загрузкой приложения из Google Play Store вредоносное ПО выполнит проверку безопасности. И он может предупредить об опасных приложениях, которые уже были установлены, и даже удалить их.

Чтобы проверить, защищено ли устройство:

Пользователь может зайти в Google Play Store, затем нажать на изображение своего профиля. Нажать "Настройки" > "О телефоне", чтобы узнать, сертифицирован ли телефон для использования функции Play Protect. Чтобы убедиться, что функция включена, перейдите в Google Play Store > Профиль > Play Protect > Настройки. Затем убедитесь, что функция "Сканировать приложения с помощью Play Protect" включена. Обычно он включен по умолчанию, но стоит проверить, чтобы убедиться, что его случайно не отключили.

Google Play Protect проверяет приложения при их установке. Он также периодически сканирует ваше устройство. Если он обнаружит потенциально опасное приложение, он может:

Отправить уведомление. Чтобы удалить приложение, нажмите на уведомление, затем нажмите "Удалить". Отключить приложение, пока его не удалят. Удалить приложение автоматически. В большинстве случаев, если обнаружено вредоносное приложение, поступит уведомление о том, что приложение удалено.

Но также возможно сканирование приложений, которые были установлены из других магазинов или загружены напрямую с веб-сайтов. Google поясняет: "Если вы устанавливаете приложения из неизвестных источников за пределами Google Play Store, Google Play Protect может попросить вас отправить неизвестные приложения в Google".

Чтобы найти этот параметр:

Стоит открыть приложение Google Play Store. Затем нажать на фотографию профиля, выберите Play Protect, а затем Settings. Нужно будет найти настройку под названием Improved Harmful App Detection — убедитесь, что она включена.

Это также отправит все неизвестные приложения, установленные на устройстве, в Google. И если он обнаружит проблему, вам будет предоставлена ​​возможность удалить приложение. Важно не рисковать, когда дело касается безопасности и конфиденциальности вашего телефона.

Телефон обычно используется больше, чем любое другое вычислительное устройство. И он, вероятно, заполнен самой личной информацией — банковскими приложениями, личными фотографиями, текстовыми сообщениями и многим другим. Преступники знают это и активно ищут способы взломать устройства.

Обычно у людей есть десятки приложений на смартфоне, и преступники будут использовать вашу готовность загружать новые, чтобы умышленно скомпрометировать ваше устройство. Поэтому важно всегда быть осторожным при загрузке чего угодно — приложений, видео, фотографий.

Также важно не загружать приложения из сторонних магазинов или прямо из интернета. Также важно проверить разрешения, которые приложение запросило в настройках. Действительно ли ему нужен доступ к вашей камере, микрофону или фотографиям? Стоит отказать ПО в этих разрешениях.

Важно также следить, не показывает ли приложение странного поведения на устройстве. Оно потребляет подозрительно много заряда батареи? Можно проверить настройки и удалить его. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Обычно лучшим решением будет удалить его.

Ранее, в феврале, сообщалось, что первый банковский троян для операционной системы iOS обнаружен исследователями Group-IB, которые в своем отчете обозначили новые возможности вредоносного программного обеспечения, взламывающего банковские счета.