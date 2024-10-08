Додатки для Android можуть заразити смартфон шкідливим ПЗ: як захиститися

Для Android з'являються шкідливі додатки, здатні красти дані користувачів. Ось як уберегтися.

Related video

Для пристроїв Android почали з'являтися шкідливі додатки, які можуть стати причиною крадіжки даних, уповільнення роботи телефону або навіть розрядки його акумулятора, пише The Sun.

Перед завантаженням програми з Google Play Store шкідливе ПЗ виконає перевірку безпеки. І він може попередити про небезпечні додатки, які вже були встановлені, і навіть видалити їх.

Щоб перевірити, чи захищений пристрій:

Користувач може зайти в Google Play Store, потім натиснути на зображення свого профілю. Натиснути "Налаштування" > "Про телефон", щоб дізнатися, чи сертифікований телефон для використання функції Play Protect. Щоб переконатися, що функцію ввімкнено, перейдіть у Google Play Store > Профіль > Play Protect > Налаштування. Потім переконайтеся, що функцію "Сканувати додатки за допомогою Play Protect" увімкнено. Зазвичай він увімкнений за замовчуванням, але варто перевірити, щоб переконатися, що його випадково не вимкнули.

Google Play Protect перевіряє додатки під час їх встановлення. Він також періодично сканує ваш пристрій. Якщо він виявить потенційно небезпечний додаток, він може:

Надіслати повідомлення. Щоб видалити додаток, натисніть на повідомлення, потім натисніть "Видалити". Відключити додаток, поки його не видалять. Видалити додаток автоматично. У більшості випадків, якщо виявлено шкідливий додаток, надійде повідомлення про те, що додаток видалено.

Але також можливе сканування додатків, які були встановлені з інших магазинів або завантажені безпосередньо з веб-сайтів. Google пояснює: "Якщо ви встановлюєте додатки з невідомих джерел за межами Google Play Store, Google Play Protect може попросити вас надіслати невідомі додатки в Google".

Щоб знайти цей параметр:

Варто відкрити додаток Google Play Store. Потім натиснути на фотографію профілю, вибрати Play Protect, а потім Settings. Потрібно буде знайти налаштування під назвою Improved Harmful App Detection — переконайтеся, що його ввімкнено.

Це також надішле всі невідомі додатки, встановлені на пристрої, в Google. І якщо він виявить проблему, вам буде надано можливість видалити додаток. Важливо не ризикувати, коли йдеться про безпеку та конфіденційність вашого телефону.

Телефон зазвичай використовується більше, ніж будь-який інший обчислювальний пристрій. І він, імовірно, заповнений найособистішою інформацією — банківськими додатками, особистими фотографіями, текстовими повідомленнями і багатьом іншим. Злочинці знають це й активно шукають способи зламати пристрої.

Зазвичай у людей є десятки застосунків на смартфоні, і злочинці використовуватимуть вашу готовність завантажувати нові, щоб навмисне скомпрометувати ваш пристрій. Тому важливо завжди бути обережним під час завантаження чого завгодно — додатків, відео, фотографій.

Також важливо не завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів або прямо з інтернету. Також важливо перевірити дозволи, які застосунок запросив у налаштуваннях. Чи справді йому потрібен доступ до вашої камери, мікрофона або фотографій? Варто відмовити ПЗ у цих дозволах.

Важливо також стежити, чи не показує додаток дивної поведінки на пристрої. Він споживає підозріло багато заряду батареї? Можна перевірити налаштування і видалити його. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Зазвичай найкращим рішенням буде видалити його.

Раніше, у лютому, повідомлялося, що перший банківський троян для операційної системи iOS виявлено дослідниками Group-IB, які у своєму звіті окреслили нові можливості шкідливого програмного забезпечення, що зламує банківські рахунки.