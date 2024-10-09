Обеспечит весь мир чистой энергией: что будет, если покрыть Сахару солнечными панелями

Солнечные батареи, покрывающие всего 1,2% пустыни, могли бы производить достаточно энергии для снабжения всего мира.

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Представление о том, что пустыня Сахара покрыта солнечными панелями, уже давно интересует ученых и защитников окружающей среды. С учетом растущей потребности в переходе на возобновляемые источники энергии это может стать отличным решением — огромная пустыня, производящая достаточно энергии для снабжения мира. Однако, как бы привлекательно это ни звучало, реальность инициативы сопряжена с трудностями.

На первый взгляд, пустыня Сахара выглядит идеальным претендентом на выработку солнечной энергии. По мнению финских ученых, 69% энергии поступает от солнечных электростанций для достижения международного нулевого уровня выбросов. Солнечные панели, покрывающие всего 1,2% пустыни, могли бы производить достаточно энергии для снабжения всего мира. Повышенный уровень солнечной радиации в Сахаре превращает ее в прекрасное место для использования чистой энергии, а инициатива такого уровня кажется разумным шагом к экологическому будущему.

Но то, что кажется простым решением, быстро выявляет трудности при рассмотрении воздействия на климат Сахары, а также на окружающую среду. Инициатива может достичь своих энергетических целей; однако она также может вызвать проблемы, которые необходимо решить, прежде чем внедрять проект.

Огромное беспокойство относительно покрытия пустыни солнечными панелями вызывает их воздействие на окружающую среду. Солнечные батареи поглощают солнечный свет, а также преобразуют его в электричество, однако они также улавливают тепло. Поскольку фотоэлементы темнее песка, они будут поглощать больше тепла, что приведет к значительному повышению температуры. Исследования показывают, что это может повысить температуру в пустыне на 3°C, а в нескольких зонах повышение может составить до 10°C.

Воздействие нагрева может изменить характер осадков в Сахеле, районе к югу от Сахары, возможно, уменьшив количество осадков и повлияв на местное сельское хозяйство. Кроме того, изменение климата может вызвать эффект домино, когда температура будет меняться от региона к региону от Сахары, оказывая негативное воздействие на окружающую среду за пределами пустыни.

Установка и обслуживание миллиардов солнечных батарей в изолированной Сахаре станет огромной задачей, требующей крупных экономических и человеческих ресурсов. После развертывания солнечных ферм может потребоваться постоянное обслуживание на месте, что дополнительно увеличит стоимость и сложность инициативы.

Кроме того, существует проблема передачи вырабатываемой электроэнергии через солнечные панели в другие части земного шара. Электроэнергия могла бы передаваться на большие расстояния с использованием высокомощных линий электропередач, однако это приведет к истощению энергии на 10% максимум. Для инициативы такого масштаба даже небольшая неэффективность может привести к значительным потерям энергии, что сделает проект менее экономически жизнеспособным, пишет СМИ.

Хотя идея покрытия пустыни Сахара солнечными панелями заманчива, она не лишена недостатков. Экологические и логистические проблемы представляют существенные трудности для воплощения ее в реальность. В качестве альтернативы, концентрация на небольших проектах в конкретных странах может быть более разумным. В настоящее время покрытие пустыни солнечными панелями остается мечтой, а не решением.

Ранее мы писали, что солнечная электростанция получила 3 млн панелей и странный металлический предмет. Эта СЭС производит около 3 млрд кВт*ч электроэнергии в год, чего достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией целый город с населением около 2 млн человек