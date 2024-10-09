Забезпечить весь світ чистою енергією: що буде, якщо покрити Сахару сонячними панелями

Сонячні батареї, що покривають лише 1,2% пустелі, могли б виробляти достатньо енергії для постачання всього світу.

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Уявлення про те, що пустеля Сахара вкрита сонячними панелями, вже давно цікавить вчених і захисників навколишнього середовища. З урахуванням зростаючої потреби в переході на поновлювані джерела енергії це може стати чудовим рішенням — величезна пустеля, що виробляє достатньо енергії для постачання світу. Однак, як би привабливо це не звучало, реальність ініціативи пов'язана з труднощами.

На перший погляд, пустеля Сахара виглядає ідеальним претендентом на вироблення сонячної енергії. На думку фінських учених, 69% енергії надходить від сонячних електростанцій для досягнення міжнародного нульового рівня викидів. Сонячні панелі, що покривають лише 1,2% пустелі, могли б виробляти достатньо енергії для постачання всього світу. Підвищений рівень сонячної радіації в Сахарі перетворює її на прекрасне місце для використання чистої енергії, а ініціатива такого рівня здається розумним кроком до екологічного майбутнього.

Але те, що здається простим рішенням, швидко виявляє труднощі при розгляді впливу на клімат Сахари, а також на навколишнє середовище. Ініціатива може досягти своїх енергетичних цілей; однак вона також може спричинити проблеми, які необхідно вирішити, перш ніж впроваджувати проєкт.

Величезне занепокоєння щодо покриття пустелі сонячними панелями викликає їхній вплив на навколишнє середовище. Сонячні батареї поглинають сонячне світло, а також перетворюють його на електрику, проте вони також вловлюють тепло. Оскільки фотоелементи темніші за пісок, вони поглинатимуть більше тепла, що призведе до значного підвищення температури. Дослідження показують, що це може підвищити температуру в пустелі на 3°C, а в кількох зонах підвищення може становити до 10°C.

Вплив нагрівання може змінити характер опадів у Сахелі, районі на південь від Сахари, можливо, зменшивши кількість опадів і вплинувши на місцеве сільське господарство. Крім того, зміна клімату може викликати ефект доміно, коли температура змінюватиметься від регіону до регіону від Сахари, чинячи негативний вплив на навколишнє середовище за межами пустелі.

Встановлення та обслуговування мільярдів сонячних батарей в ізольованій Сахарі стане величезним завданням, що вимагає великих економічних і людських ресурсів. Після розгортання сонячних ферм може знадобитися постійне обслуговування на місці, що додатково збільшить вартість і складність ініціативи.

Крім того, існує проблема передачі вироблюваної електроенергії через сонячні панелі в інші частини земної кулі. Електроенергія могла б передаватися на великі відстані з використанням високопотужних ліній електропередач, однак це призведе до виснаження енергії на 10% максимум. Для ініціативи такого масштабу навіть невелика неефективність може призвести до значних втрат енергії, що зробить проєкт менш економічно життєздатним, пише ЗМІ.

Хоча ідея покриття пустелі Сахара сонячними панелями приваблива, вона не позбавлена недоліків. Екологічні та логістичні проблеми становлять суттєві труднощі для втілення її в реальність. Як альтернатива, концентрація на невеликих проєктах у конкретних країнах може бути більш розумною. Наразі покриття пустелі сонячними панелями залишається мрією, а не рішенням.

Раніше ми писали, що сонячна електростанція отримала 3 млн панелей і дивний металевий предмет. Ця СЕС виробляє близько 3 млрд кВт*год електроенергії на рік, чого достатньо, щоб забезпечити електроенергією ціле місто з населенням близько 2 млн осіб.