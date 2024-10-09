Чип MediaTek Dimensity 9400 усилит смартфоны нового поколения: когда они появятся

Разработчик обещает прирост производительности в 35%, а также полезные функции ИИ для записи качественных фото и видео.

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Тайваньская компания MediaTek представила новый мобильный чипсет Dimensity 9400, он может появиться в Android-смартфонах, которые выпустят уже до конца 2024 года. Подробности о технических характеристиках приводятся на официальном сайте.

Dimensity 9400 основан на современном техпроцессе 3 нм второго поколения TSMC, это скачок на целое поколение по сравнению с его предшественником, основанном на 4 нм. Процессор содержит главное ядро ​​Arm Cortex-X925, работающее на частоте до 3,62 ГГц, трио ядер Cortex-X4 (3,3 ГГц) и квартет ядер Arm Cortex-A720 с пиковой тактовой частотой 2,4 ГГц. Новые процессорные ядра Arm Cortex-X925 увеличивают производительность одноядерного процессора на 35% и многоядерную производительность на 28%.

По словам Mediatek, новый чипсет значительно улучшит скорость работы интерфейса Android. Реакцию смартфонов на прикосновения будет менее 100 мс, а задержка при активации сократилась до 12 мс. Скорость запуска приложений увеличивается до 35%, даже если процессор полностью загружен.

"Мы настроили управление производительностью и питанием так, чтобы оно немедленно реагировало на быстрые пальцы опытного пользователя смартфона, будь то многозадачность между десятками приложений, переключение между всеми вашими сообщениями, отслеживание ваших социальных лент или быстрая реакция на внутриигровой бой", — говорят в компании.

Чипсет поддерживает новейший и самый быстрый стандарт памяти для смартфонов — LPDDR5X 10667, чтобы они могли обрабатывать больше данных без задержек. Dimensity 9400 увеличил объем кэш-памяти в своем крупноядерном процессоре нового поколения, тем самым повысив производительность за счет размещения большего количества данных ближе к процессорам. Общая энергоэффективность выросла на 40%.

"Dimensity 9400 обеспечивает более высокую производительность на милливатт, чем когда-либо прежде, выведя на новый уровень возможности использования флагманских смартфонов", — заявили в компании.

12-ядерный графический процессор Arm Immortalis G925 улучшает традиционную графику и трассировку лучей. Пиковая производительность движка на 41% лучше, чем предшественника, а энергоэффективность — на 44% выше.

MediaTek заявляет, что ее новейший чип улучшит работу камер. Например, обеспечит пись HDR-видео во всем диапазоне зума, чтобы качество изображения не снижалось. Есть также функция фокусировки звука на базе искусственного интеллекта для удаления нежелательного шума. С этой целью чип будет захватывать сигналы с шести микрофонов на устройстве.

Смартфоны смогут записывать видео 8K со скоростью 60 кадров в секунду и поддержку HDR во всем конвейере масштабирования для захвата видео и фотографий. При этом высокая энергоэффективность позволит до трех часов подряд снимать в формате 4K60, этго хватит, чтобы записать долгий концерт.

Dimensity 9400 должен удивить игровыми технологиями MediaTek HyperEngine. Она обеспечивает точный контроль производительности смартфона, устойчивое количество кадров в секунду (FPS) и защиту от перегрева. Super Resolution помогает экономить энергию, обеспечивая при этом высокое качество изображения.

Нейронный процессор MediaTek 8-го поколения (NPU) добавляет в новом чипсете поддержку того, что компания называет Agentic AI. Движок потребляет на 35% меньше энергии, но при этом вдвое повышает производительность дифузии (смешивание данных или сигналов), а также на 80% улучшает управление большими языковыми моделями (LLM). Как заяви производитель, Dimensity 9400 стал первым мобильным чипом, способным генерировать видео на устройстве и обучать модели LoRA.

Как сообщает Gadgets 360, одним из первых новый чипсет Dimensity 9400 получит смартфон Vivo X200, его выпустят в Китае уже 24 октября. Компания заявила, что их выпустят в Китае уже 14 октября. Следом за ним, 24 октября, в том же Китае появится в продаже Oppo Find X8 с той же "начинкой", передает GSM Arena.

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