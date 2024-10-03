Топ-6 новых смартфонов, которые появятся в 2024 и 2025 годах: Samsung, OnePlus, Google

Среди актуальных релизов смартфонов в ближайшее время — GooglePixel 9 с функциями искусственного интеллекта, OnePlus Open с быстрой зарядкой.

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Актуальные модели смартфонов, которые выйдут в ближайшее время, представлены Samsung, Google, OnePlus. Среди достоинств — камера, дизайн, мощность аккумулятора. Об этом пишет CNET.

Apple iPhone 16

Apple уже представила iPhone 16, 16 Plus и iPhone 16 Pro и Pro Max (нет, он не был переименован в iPhone Ultra). Четыре разных варианта будут доступны для покупки с 20 сентября в США, Великобритании и других странах, а предварительные заказы начнутся 13 сентября. Всего доступно пять цветовых вариантов: ультрамарин, бирюзовый и розовый, белый и черный. Теперь также есть 2-кратный телеобъектив для камеры.

В этом году появятся более крупные варианты Pro, по слухам, с экранами 6,3 и 6,9 дюймов. У них также есть специальная кнопка "Камера" для создателей контента, которая также работает с Apple Intelligence, наряду с возвращающейся кнопкой "Действие" (которая уже доступна и в стандартных моделях iPhone 16).

Также есть несколько достойных обновлений камеры, и обе модели теперь получают 5-кратный перископический зум. Для моделей Pro доступны четыре новых титановых цвета на выбор: черный, белый, натуральный и песочный.

iPhone SE4

Что касается сроков, то модель запуска iPhone SE немного сложнее предсказать, чем у стандартных iPhone. Apple выпустила первый iPhone SE в 2016 году, но не выпускала вторую модель до 2020 года.

Третье поколение iPhone SE вышло в 2022 году, что привело к слухам, что преемник может появиться в 2024 году. Но данные MacRumors указывают на то, что запуск может состояться в 2025 году.

Крошечный iPhone от Apple нуждается в обновлении. Он работает на том же процессоре A15 Bionic, что и iPhone 14, и его дизайн в стиле iPhone 8 начинает казаться устаревшим. Современная версия более доступного iPhone от Apple с большим экраном — и, возможно, дополнительной камерой — была бы очень кстати, чтобы он мог конкурировать с лучшими дешевыми телефонами на рынке, включая телефоны Android с гораздо более современными функциями.

Samsung Galaxy S24 FE

В блоге Galaxy Club, который сообщал о невыпущенных продуктах Samsung в прошлом, говорится, что Samsung действительно работает над Galaxy S24 FE к концу 2024 или 2025 года. Согласно отчету, ожидается, что он будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, как у Galaxy S24, и, вероятно, будет поставляться с Galaxy AI, учитывая недавний акцент Samsung на функциях искусственного интеллекта.

Однако мы не узнаем, существует ли Galaxy S24 FE на самом деле, пока Samsung не сделает заявление.

Galaxy S23 FE демонстрирует высокую производительность, надежную фотосъемку при слабом освещении и соотношение цены и качества. Если Galaxy S24 FE будет стоить столько же 600 долларов, как и его предшественник, он может стать отличным выбором для тех, кто просто хочет достаточно доступный телефон более высокого класса, который соответствует всем основным характеристикам.

Google Pixel 9 и 9 Pro

Можно с уверенностью предположить, что мы увидим еще больше новых функций на базе искусственного интеллекта в Pixel 9 и 9 Pro. Google действительно намекает, что Gemini будет играть большую роль в грядущем поколении смартфонов компании.

В противном случае мы, вероятно, можем ожидать обычных обновлений, таких как новый процессор Tensor и улучшения камеры. Росс Янг, генеральный директор Display Supply Chain Consultants, сообщает, что новые телефоны будут иметь большие экраны, чем поколение Pixel 8, согласно сообщению на X, хотя более свежий отчет от Hemmerstoffer и MySmartPrice предполагает, что модель Pro будет иметь меньший 6,5-дюймовый дисплей. Pixel 9 Pro также может получить обновленный дизайн с плоскими краями, напоминающими iPhone.

OnePlus Open 2

Пока не было много утечек или слухов о продолжении OnePlus Open, но компания выпустила текущую модель в октябре прошлого года. После комментариев технических блогеров и инсайдеров появились предположения, что OnePlus Open 2 не выйдет до следующего года.

Что касается того, чего ожидать, OnePlus обычно обновляет свои телефоны новейшим процессором Qualcomm Snapdragon. Компания также известна своим впечатляющим временем автономной работы и быстрой зарядкой, поэтому неудивительно, что OnePlus будет опираться на эти элементы в своем следующем складном телефоне. OnePlus пока не разглашала планы относительно будущих складных телефонов.

OnePlus Open впечатлил CNET своим элегантным оборудованием, длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой.

Ранее мы писали про лучшие смартфоны с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.