Топ 6 нових смартфонів, які з'являться у 2024 і 2025 роках: Samsung, OnePlus, Google

Серед актуальних релізів смартфонів найближчим часом — GooglePixel 9 з функціями штучного інтелекту, OnePlus Open зі швидкою зарядкою.

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Актуальні моделі смартфонів, які вийдуть найближчим часом, представлені Samsung, Google, OnePlus. Серед переваг — камера, дизайн, потужність акумулятора. Про це пише CNET.

Apple iPhone 16

Apple вже представила iPhone 16, 16 Plus та iPhone 16 Pro і Pro Max (ні, його не було перейменовано в iPhone Ultra). Чотири різні варіанти будуть доступні для купівлі з 20 вересня в США, Великій Британії та інших країнах, а попередні замовлення почнуться 13 вересня. Усього доступно п'ять колірних варіантів: ультрамарин, бірюзовий і рожевий, білий і чорний. Тепер також є 2-кратний телеоб'єктив для камери.

Цього року з'являться більші варіанти Pro, за чутками, з екранами 6,3 і 6,9 дюймів. У них також є спеціальна кнопка "Камера" для творців контенту, яка також працює з Apple Intelligence, поряд з кнопкою "Дія", що повертається (яка вже доступна і в стандартних моделях iPhone 16).

Також є кілька гідних оновлень камери, і обидві моделі тепер отримують 5-кратний перископічний зум. Для моделей Pro доступні чотири нові титанові кольори на вибір: чорний, білий, натуральний і пісочний.

iPhone SE4

Що стосується термінів, то модель запуску iPhone SE трохи складніше передбачити, ніж у стандартних iPhone. Apple випустила перший iPhone SE у 2016 році, але не випускала другу модель до 2020 року.

Третє покоління iPhone SE вийшло у 2022 році, що призвело до чуток, що наступник може з'явитися в 2024 році. Але дані MacRumors вказують на те, що запуск може відбутися у 2025 році.

Крихітний iPhone від Apple потребує оновлення. Він працює на тому ж процесорі A15 Bionic, що й iPhone 14, і його дизайн у стилі iPhone 8 починає здаватися застарілим. Сучасна версія більш доступного iPhone від Apple з більшим екраном — і, можливо, додатковою камерою — була б дуже доречною, щоб він міг конкурувати з кращими дешевими телефонами на ринку, зокрема й телефони Android з набагато сучаснішими функціями.

Samsung Galaxy S24 FE

У блозі Galaxy Club, який повідомляв про невипущені продукти Samsung у минулому, йдеться, що Samsung дійсно працює над Galaxy S24 FE до кінця 2024 або 2025 року. Згідно зі звітом, очікується, що він матиме 50-мегапіксельну основну камеру, як у Galaxy S24, і, ймовірно, постачатиметься з Galaxy AI, з огляду на нещодавній акцент Samsung на функціях штучного інтелекту.

Однак ми не дізнаємося, чи існує Galaxy S24 FE насправді, поки Samsung не зробить заяву.

Galaxy S23 FE демонструє високу продуктивність, надійну фотозйомку за слабкого освітлення та співвідношення ціни і якості. Якщо Galaxy S24 FE коштуватиме також 600 доларів, як і його попередник, він може стати чудовим вибором для тих, хто просто хоче досить доступний телефон більш високого класу, що відповідає всім основним характеристикам.

Google Pixel 9 і 9 Pro

Можна з упевненістю припустити, що ми побачимо ще більше нових функцій на базі штучного інтелекту в Pixel 9 і 9 Pro. Google дійсно натякає, що Gemini відіграватиме велику роль у прийдешньому поколінні смартфонів компанії.

В іншому разі ми, ймовірно, можемо очікувати звичайних оновлень, як-от новий процесор Tensor і поліпшення камери. Росс Янг, генеральний директор Display Supply Chain Consultants, повідомляє, що нові телефони матимуть більші екрани, ніж покоління Pixel 8, згідно з повідомленням на X, хоча свіжіший звіт від Hemmerstoffer та MySmartPrice припускає, що модель Pro матиме менший 6,5-дюймовий дисплей. Pixel 9 Pro також може отримати оновлений дизайн із плоскими краями, що нагадують iPhone.

OnePlus Open 2

Поки не було багато витоків або чуток про продовження OnePlus Open, але компанія випустила поточну модель у жовтні минулого року. Після коментарів технічних блогерів та інсайдерів з'явилися припущення, що OnePlus Open 2 не вийде до наступного року.

Що стосується того, чого очікувати, OnePlus зазвичай оновлює свої телефони новітнім процесором Qualcomm Snapdragon. Компанія також відома своїм разючим часом автономної роботи та швидкою зарядкою, тому не дивно, що OnePlus спиратиметься на ці елементи у своєму наступному складному телефоні. OnePlus поки не розголошувала плани щодо майбутніх складних телефонів.

OnePlus Open здивував CNET своїм елегантним обладнанням, тривалим часом автономної роботи та швидкою зарядкою.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.