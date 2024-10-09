Чип MediaTek Dimensity 9400 посилить смартфони нового покоління: коли вони з'являться

Розробник обіцяє приріст продуктивності в 35%, а також корисні функції ШІ для запису якісних фото і відео.

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Тайванська компанія MediaTek представила новий мобільний чипсет Dimensity 9400, він може з'явитися в Android-смартфонах, які випустять уже до кінця 2024 року. Подробиці про технічні характеристики наводять на офіційному сайті.

Dimensity 9400 заснований на сучасному техпроцесі 3 нм другого покоління TSMC, це стрибок на ціле покоління порівняно з його попередником, заснованим на 4 нм. Процесор містить головне ядро Arm Cortex-X925, що працює на частоті до 3,62 ГГц, тріо ядер Cortex-X4 (3,3 ГГц) і квартет ядер Arm Cortex-A720 з піковою тактовою частотою 2,4 ГГц. Нові процесорні ядра Arm Cortex-X925 збільшують продуктивність одноядерного процесора на 35% і багатоядерну продуктивність на 28%.

За словами Mediatek, новий чипсет значно поліпшить швидкість роботи інтерфейсу Android. Реакцію смартфонів на дотики буде менш як 100 мс, а затримка під час активації скоротилася до 12 мс. Швидкість запуску додатків збільшується до 35%, навіть якщо процесор повністю завантажений.

"Ми налаштували управління продуктивністю і живленням так, щоб воно негайно реагувало на швидкі пальці досвідченого користувача смартфона, чи то багатозадачність між десятками додатків, чи то перемикання між усіма вашими повідомленнями, чи то відстеження ваших соціальних стрічок, чи то швидка реакція на внутрішньоігровий бій", — кажуть у компанії.

Чипсет підтримує новітній і найшвидший стандарт пам'яті для смартфонів — LPDDR5X 10667, щоб вони могли обробляти більше даних без затримок. Dimensity 9400 збільшив об'єм кеш-пам'яті у своєму великоядерному процесорі нового покоління, тим самим підвищивши продуктивність за рахунок розміщення більшої кількості даних ближче до процесорів. Загальна енергоефективність зросла на 40%.

"Dimensity 9400 забезпечує вищу продуктивність на міліват, ніж будь-коли раніше, вивівши на новий рівень можливості використання флагманських смартфонів", — заявили в компанії.

12-ядерний графічний процесор Arm Immortalis G925 покращує традиційну графіку і трасування променів. Пікова продуктивність рушія на 41% краща, ніж попередника, а енергоефективність — на 44% вища.

MediaTek заявляє, що її новітній чип поліпшить роботу камер. Наприклад, забезпечить письм HDR-відео в усьому діапазоні зуму, щоб якість зображення не знижувалася. Є також функція фокусування звуку на базі штучного інтелекту для видалення небажаного шуму. З цією метою чип буде захоплювати сигнали з шести мікрофонів на пристрої.

Смартфони зможуть записувати відео 8K зі швидкістю 60 кадрів за секунду і підтримку HDR у всьому конвеєрі масштабування для захоплення відео і фотографій. Водночас висока енергоефективність дозволить до трьох годин поспіль знімати у форматі 4K60, цього вистачить, щоб записати довгий концерт.

Dimensity 9400 має здивувати ігровими технологіями MediaTek HyperEngine. Вона забезпечує точний контроль продуктивності смартфона, стійку кількість кадрів за секунду (FPS) і захист від перегріву. Super Resolution допомагає економити енергію, забезпечуючи при цьому високу якість зображення.

Нейронний процесор MediaTek 8-го покоління (NPU) додає в новому чіпсеті підтримку того, що компанія називає Agentic AI. Движок споживає на 35% менше енергії, але при цьому вдвічі підвищує продуктивність дифузії (змішування даних або сигналів), а також на 80% покращує управління великими мовними моделями (LLM). Як заявляє виробник, Dimensity 9400 став першим мобільним чипом, здатним генерувати відео на пристрої та навчати моделі LoRA.

Як повідомляє Gadgets 360, одним із перших новий чипсет Dimensity 9400 отримає смартфон Vivo X200, його випустять у Китаї вже 24 жовтня. Компанія заявила, що їх випустять у Китаї вже 14 жовтня. Слідом за ним, 24 жовтня, в тому ж Китаї з'явиться в продажу Oppo Find X8 з тією ж "начинкою", передає GSM Arena.

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