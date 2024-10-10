В Китае создали солнечные батареи из "отходов": как работают эти фотоэлементы
Секрет в 37 запатентованных технологиях переработки, которые позволяют отделять и повторно использовать кремний, алюминий, стекло и даже серебро из выброшенных модулей.
Китайский производитель Trina Solar создал первую в мире полностью переработанную кремниевую солнечную панель, доказав, что ее можно использовать повторно без ущерба для эффективности. Об этом пишет EvWind.
Солнечные панели служат два-три десятилетия, прежде чем значительно деградируют. Проблема в том, что их нельзя полностью переработать или их восстановление очень дорого.
Секрет кроется в 37 запатентованных исследователями технологиях переработки, которые позволяют отделять и повторно использовать кремний, алюминий, стекло и даже серебро из выброшенных модулей для сборки новой функциональной и столь же эффективной панели.
Методы компании включают в себя разработанные внутри компании разделительные агенты, технологии травления для растворения нежелательных материалов и методы извлечения серебра, одного из проблемных материалов, посредством мокрой обработки.
Исследователи преуспели в повторном использовании всех ценных компонентов из вышедших из употребления солнечных панелей, что стало новой вехой в области устойчивого развития для отрасли.
Полностью переработанная солнечная панель Trina Solar представляет собой n-тип с ячейками TOPcon (туннельный оксидный пассивированный контакт), одной из самых перспективных технологий в кремниевых панелях.
Несмотря на особенность своей конструкции, она имеет выходную мощность более 645 Вт и эффективность преобразования 20,7%, что недалеко от традиционных солнечных панелей, но все еще ниже 25%, достигаемых заводскими панелями TOPCon, или 27%, достигаемых перовскитными ячейками.
С помощью этих данных Trina Solar продемонстрировала, что можно повторно использовать самые ценные материалы из выброшенных солнечных панелей, не снижая при этом эффективность и мощность новой панели.
Это значительное достижение, учитывая, что во многих странах требуется перерабатывать 80% материалов солнечных панелей. Это также первый шаг к миру, в котором нам больше не придется добывать металлы для производства солнечных панелей, когда те, что у нас есть, деградируют.
Ранее мы уже писали, что на территории США обнаружили сотни потенциальных источников геотермальной энергии, которая извлекается из земной коры, полностью возобновляема и не загрязняет воздух. Она также имеет преимущество перед солнечной и ветровой, так ее производство не зависит от колебаний погоды.