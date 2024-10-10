У Китаї створили сонячні батареї з "відходів": як працюють ці фотоелементи

Секрет у 37 запатентованих технологіях переробки, які дають змогу відокремлювати і повторно використовувати кремній, алюміній, скло і навіть срібло з викинутих модулів.

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Китайський виробник Trina Solar створив першу у світі повністю перероблену кремнієву сонячну панель, довівши, що її можна використовувати повторно без шкоди для ефективності. Про це пише EvWind.

Сонячні панелі служать два-три десятиліття, перш ніж значно деградують. Проблема в тому, що їх не можна повністю переробити або їх відновлення дуже дороге.

Секрет криється в 37 запатентованих дослідниками технологіях перероблення, які дають змогу відокремлювати і повторно використовувати кремній, алюміній, скло і навіть срібло з викинутих модулів для складання нової функціональної і настільки ж ефективної панелі.

Методи компанії містять розроблені всередині компанії розділові агенти, технології травлення для розчинення небажаних матеріалів і методи вилучення срібла, одного з проблемних матеріалів, за допомогою мокрого оброблення.

Дослідники досягли успіху в повторному використанні всіх цінних компонентів із сонячних панелей, що вийшли з ужитку, що стало новою віхою в галузі сталого розвитку для галузі.

Повністю перероблена сонячна панель Trina Solar являє собою n-тип з осередками TOPcon (тунельний оксидний пасивуватий контакт), однією з найперспективніших технологій у кремнієвих панелях.

Попри особливість своєї конструкції, вона має вихідну потужність понад 645 Вт і ефективність перетворення 20,7%, що недалеко від традиційних сонячних панелей, але все ще нижче за 25%, що досягаються заводськими панелями TOPCon, або за 27%, що досягаються перовскітними осередками.

За допомогою цих даних Trina Solar продемонструвала, що можна повторно використовувати найцінніші матеріали з викинутих сонячних панелей, не знижуючи водночас ефективності та потужності нової панелі.

Це значне досягнення, враховуючи, що в багатьох країнах потрібно переробляти 80% матеріалів сонячних панелей. Це також перший крок до світу, в якому нам більше не доведеться добувати метали для виробництва сонячних панелей, коли ті, що у нас є, деградують.

Раніше ми вже писали, що на території США виявили сотні потенційних джерел геотермальної енергії, яку добувають із земної кори, яка повністю поновлювана і не забруднює повітря. Вона також має перевагу перед сонячною та вітровою, оскільки її виробництво не залежить від коливань погоди.