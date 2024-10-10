Аккумуляторы для электрокаров сильно подешевеют в 2026 году: почему это произойдет

Аналитики из Goldman Sachs уверены, что к 2026 году средняя цена на аккумуляторы может упасть до 80 долл. США/кВт*ч, то есть снизится почти на 50% по сравнению с 2023-м.

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По прогнозам Goldman Sachs Research, к концу этого года они упадут до 111 долларов. Это создает больше причин купить электрокар. Об этом пишет Clean Тechnica.

В 2008 году аккумуляторы для электрокаров стоили колоссальные 1355 долларов за кВт*ч. Преимущества владения электромобилем становятся все более очевидными, и стоимость аккумуляторов для электромобилей падает до кричащего расстояния от этой цели в 80 долларов, снижая при этом общую стоимость владения электромобилем.

Общая стоимость владения электромобилем за определенный период времени, включая топливо и обслуживание, была близка или равнялась сопоставимым бензиновым автомобилям в течение многих лет.

Решающие факторы для каждого конкретного автомобиля различаются, но водители в США владеют своими автомобилями в течение более длительных периодов — в 2023-м они достигли рекордного среднего показателя в 12,5 года — так что долгосрочное преимущество экономии топлива и обслуживания для электромобилей может склонить чашу весов.

Согласно новому анализу Goldman Sachs, вопрос с батареями перестанет быть проблемой уже примерно через два года. Средние мировые цены на батареи снизились со 153 кВт*ч в 2022 году до 149 долларов в 2023 году, и, по прогнозам Goldman Sachs Research, к концу этого года они упадут до 111 долларов. Исследователи прогнозируют, что к 2026 году средняя цена на аккумуляторы может упасть до 80 долл. США/кВт*ч, что составит почти 50% по сравнению с 2023 годом.

Это уровень, при котором стоимость владения электромобилями с аккумуляторными батареями сравняется со стоимостью владения автомобилями на бензине в США без субсидий, сообщили аналитики.

Как объяснили аналитики, покупатели автомобилей откладывают покупку электромобиля в ожидании значительного снижения расходов в течение следующих нескольких лет. Это нежелание оказало понижательное давление на стоимость перепродажи электромобиля, что, в свою очередь, оказывает повышательное давление на расчет стоимости владения компанией для нынешних владельцев электромобилей. Однако это временная заминка, а не долгосрочная тенденция.

Одним из основных факторов являются технологические усовершенствования, которые повышают производительность без увеличения затрат.

Новые методы экономии места в аккумуляторной батарее также помогли снизить затраты. Другим фактором является снижение стоимости лития, кобальта и других металлов, используемых в аккумуляторах электромобилей.

Все это — отличные новости для сторонников электромобилей, но аналитики предполагают, что в долгосрочной перспективе инновации в области аккумуляторов для электромобилей могут быть остановлены консолидацией в отрасли, пишет СМИ.

Ранее мы писали, что "неиссякаемая" батарея может питать устройства, преобразуя отработанную энергию. Новая технология захватывает и преобразует окружающую энергию в полезную. Это позволяет устройствам самостоятельно вырабатывать электроэнергию из таких источников, как свет, тепло или движение.