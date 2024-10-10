Акумулятори для електрокарів значно подешевшають у 2026 році: чому це станеться

Аналітики з Goldman Sachs впевнені, що до 2026 року середня ціна на акумулятори може впасти до 80 дол. США/кВт*год, тобто знизиться майже на 50% порівняно з 2023-м.

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За прогнозами Goldman Sachs Research, до кінця цього року вони впадуть до 111 доларів. Це створює більше причин придбати електрокар. Про це пише Clean Technica.

У 2008 році акумулятори для електрокарів коштували колосальні 1355 доларів за кВт*год. Переваги володіння електромобілем стають дедалі очевиднішими, бо вартість акумуляторів для електромобілів падає до кричущої відстані від цієї мети у 80 доларів, знижуючи водночас загальну вартість володіння електромобілем.

Загальна вартість володіння електромобілем за певний період часу, включно з паливом і обслуговуванням, була близькою або дорівнювала бензиновим автомобілям протягом багатьох років.

Вирішальні чинники для кожного конкретного автомобіля різняться, але водії в США володіють своїми автомобілями протягом триваліших періодів — 2023-го вони досягли рекордного середнього показника в 12,5 року — тож довгострокова перевага економії пального та обслуговування для електромобілів може схилити чашу терезів.

Згідно з новим аналізом Goldman Sachs, питання з батареями перестане бути проблемою вже приблизно через два роки. Середні світові ціни на батареї знизилися зі 153 кВт*год у 2022 році до 149 доларів у 2023-му, й, за прогнозами Goldman Sachs Research, до кінця цього року знизяться до 111 доларів. Дослідники прогнозують, що до 2026 року середня ціна на акумулятори може впасти до 80 дол. США/кВт*год, що становитиме майже 50% порівняно з 2023 роком.

Це рівень, за якого вартість володіння електромобілями з акумуляторними батареями зрівняється з вартістю володіння автомобілями на бензині в США без субсидій, повідомили аналітики.

Як пояснили аналітики, покупці автомобілів відкладають покупку електромобіля в очікуванні значного зниження витрат протягом наступних кількох років. Це небажання чинило знижувальний тиск на вартість перепродажу електромобіля, що, зі свого боку, чинить підвищувальний тиск на розрахунок вартості володіння компанією для нинішніх власників електромобілів. Однак це тимчасова заминка, а не довгострокова тенденція.

Одними з основних чинників є технологічні вдосконалення, які підвищують продуктивність без збільшення витрат.

Нові методи економії місця в акумуляторній батареї також допомогли знизити витрати. Іншим фактором є зниження вартості літію, кобальту та інших металів, що використовуються в акумуляторах електромобілів.

Усе це — чудові новини для прихильників електромобілів, але аналітики припускають, що в довгостроковій перспективі інновації в галузі акумуляторів для електромобілів можуть бути зупинені консолідацією в галузі, пише ЗМІ.

Раніше ми писали, що "невичерпна" батарея може живити пристрої, перетворюючи відпрацьовану енергію. Нова технологія захоплює і перетворює навколишню енергію на корисну. Це дає змогу пристроям самостійно виробляти електроенергію з таких джерел, як світло, тепло або рух.