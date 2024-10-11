Не разряжается и подлежит ремонту: представлена "вечная" батарея для электровелосипедов

Infinite Battery упрощает обслуживание аккумуляторов электровелосипедов и добавляет им дополнительную емкость, что может сэкономить деньги велосипедистов.

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Компания Gouach Batteries работает над устройством Infinite Battery, которое позволит владельцам электровелосипедов сэкономить деньги и принесет пользу окружающей среде. Об этом пишет Notebookcheck.

​На первый взгляд, аккумуляторы для электромобилей и велосипедов с электродвигателями выглядят как полностью кастомизированные специальные системы. Они обычно состоят из отдельных ячеек, которые соединены посредством специальной электроники. Эти отдельные ячейки также можно купить, чтобы заменить старые, но самостоятельно сделать замену сложно.

В рамках краудфандинговой кампании Gouach Batteries собирает пожертвования на Infinite — аккумулятор для электровелосипедов, который может легко обслуживаться пользователем ($249 за единицу).

Батареи Gouach Batteries

По словам инженеров, всего несколько поврежденных ячеек могут привести к полному отказу батареи в 90% случаев, что может означать высокие затраты и проблемы с окружающей средой.

Новинка призвана обойти эту проблему, сделав отдельные элементы батареи легко заменяемыми: доступность обеспечивается винтовыми соединениями. Отдельные элементы нужно только вставить в соответствующие держатели, и пайка не требуется.

В Infinite интегрирована система датчиков, которая не только выдает значения напряжений, токов и температур, но также ускорения и влажности. Эти значения можно легко контролировать с помощью приложения, для которого чип ESP32 обеспечивает соединения Wi-Fi и Bluetooth. Корпус также считается огнестойким и сертифицированным по IP67, то есть водонепроницаемым.

Совместимость гарантируется с широким спектром электродвигателей и велосипедов от Shimano, Yamaha, Decathlon, Brose и Bosch, хотя батареи, полностью интегрированные в раму, не могут быть заменены, но могут использоваться в качестве расширителя диапазона.

Infinite Battery доступен в вариантах 36 или 48 вольт, емкостью 460 или 450 Вт*ч, а максимальная непрерывная мощность составляет 900 или 1200 Вт. Оба варианта весят 3,6 кг.

Ранее американский производитель грузовых поездов Wabtec в сотрудничестве с Университетом Карнеги-Меллон также представил первый в мире аккумуляторный электровоз, который работает на 18 тысячах литий-ионных батареях, имея при этом такую же мощность, как сто автомобилей Tesla.