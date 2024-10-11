Не розряджається і підлягає ремонту: представлено "вічну" батарею для електровелосипедів

Infinite Battery спрощує обслуговування акумуляторів електровелосипедів і додає їм додаткову ємність, що може заощадити гроші велосипедистів.

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Компанія Gouach Batteries працює над пристроєм Infinite Battery, який дасть змогу власникам електровелосипедів заощадити гроші та принесе користь навколишньому середовищу. Про це пише Notebookcheck.

На перший погляд, акумулятори для електромобілів і велосипедів з електродвигунами виглядають як повністю кастомізовані спеціальні системи. Вони зазвичай складаються з окремих осередків, які з'єднані за допомогою спеціальної електроніки. Ці окремі комірки також можна купити, щоб замінити старі, але самостійно зробити заміну складно.

У рамках краудфандингової кампанії Gouach Batteries збирає пожертви на Infinite — акумулятор для електровелосипедів, який може легко обслуговуватися користувачем ($249 за одиницю).

Батареї Gouach Batteries

За словами інженерів, лише кілька пошкоджених осередків можуть призвести до повної відмови батареї в 90% випадків, що може означати високі витрати і проблеми з навколишнім середовищем.

Новинка покликана обійти цю проблему, зробивши окремі елементи батареї легко замінними: доступність забезпечується гвинтовими з'єднаннями. Окремі елементи потрібно тільки вставити у відповідні тримачі, і паяння не потрібне.

В Infinite інтегрована система датчиків, яка не тільки видає значення напруг, струмів і температур, а й також прискорення та вологості. Ці значення можна легко контролювати за допомогою застосунку, для якого чип ESP32 забезпечує з'єднання Wi-Fi і Bluetooth. Корпус також вважається вогнестійким і сертифікованим за IP67, тобто водонепроникним.

Сумісність гарантується з широким спектром електродвигунів і велосипедів від Shimano, Yamaha, Decathlon, Brose і Bosch, хоча батареї, повністю інтегровані в раму, не можна замінити, але їх можна використовувати як розширювач діапазону.

Infinite Battery доступний у варіантах 36 або 48 вольт, ємністю 460 або 450 Вт*год, а максимальна безперервна потужність становить 900 або 1200 Вт. Обидва варіанти важать 3,6 кг.

Раніше американський виробник вантажних поїздів Wabtec у співпраці з Університетом Карнегі-Меллон також презентував перший у світі акумуляторний електровоз, що працює на 18 тисячах літій-іонних батареях, маючи при цьому таку ж потужність, як сто автомобілів Tesla.