Представлен генератор, преобразующий воздух и волны в дешевое электричество

Инженеры протестировали технологию в масштабах до одного мегаватта, что достаточно для снабжения сотен домов.

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Инженеры компании CGEN Engineering создали новый тип генератора, который может снизить стоимость электроэнергии, производимой с помощью морских возобновляемых технологий.Об этом пишет interestingengineering.com.

Легкая, штабелируемая система генератора, преобразующая механическую энергию в электричество, также может помочь продлить срок службы установок возобновляемой энергии.

В отличие от обычных систем, новый генератор позволяет добавлять, заменять или перемещать каждый модуль по отдельности, что означает, что энергетические компании могут продолжать работу без длительных простоев. Новая технология также позволяет компаниям со временем модернизировать свои системы без капитального ремонта. Команда инженеров протестировала технологию в масштабах до одного мегаватта, что достаточно для снабжения сотен домов.

Технология может обеспечить ряд преимуществ для ветряных возобновляемых источников энергии, включая снижение средней стоимости производимой ими энергии на 10-15%. Она также может увеличить срок службы установок на 30-40% по сравнению с обычными системами генераторов, одновременно снизив расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание генераторных установок на 50-70%.

При поддержке Edinburgh Innovations, службы коммерциализации Эдинбургского университета, команда CGEN работала с различными компаниями для разработки и тестирования их технологий.

Солнечная и ветровая энергия становятся все более важными для удовлетворения глобальных потребностей в электроэнергии по мере того, как мир отказывается от ископаемого топлива. Ветряная энергия является важнейшим компонентом возобновляемой энергетической смеси, обеспечивая постоянный поток энергии, даже когда солнце не светит. По этой причине конкуренция за создание более крупных и мощных технологий обостряется.

Ранее мы писали о том, что самая большая в мире наземная ветряная турбина на 15 МВт запитает 160 000 домов. Турбина — флагманский продукт, созданный на фирменной платформе 12.X-16.X МВт. Ее расчетный срок службы составляет от 25 до 30 лет.