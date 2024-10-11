Представлено генератор, що перетворює повітря і хвилі на дешеву електрику

Інженери протестували технологію в масштабах до одного мегавата, що достатньо для постачання сотень будинків.

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Інженери компанії CGEN Engineering створили новий тип генератора, який може знизити вартість електроенергії, виробленої за допомогою морських поновлюваних технологій. Про це пише interestingengineering.com.

Легка, штабельована система генератора, що перетворює механічну енергію на електрику, також може допомогти продовжити термін служби установок відновлюваної енергії.

На відміну від звичайних систем, новий генератор дає змогу додавати, замінювати або переміщати кожен модуль окремо, що означає, що енергетичні компанії можуть продовжувати роботу без тривалих простоїв. Нова технологія також дає змогу компаніям з часом модернізувати свої системи без капітального ремонту. Команда інженерів протестувала технологію в масштабах до одного мегавата, що достатньо для постачання сотень будинків.

Технологія може забезпечити низку переваг для вітряних поновлюваних джерел енергії, включно зі зниженням середньої вартості виробленої ними енергії на 10-15%. Вона також може збільшити термін служби установок на 30-40% порівняно зі звичайними системами генераторів, одночасно знизивши витрати на експлуатацію та технічне обслуговування генераторних установок на 50-70%.

За підтримки Edinburgh Innovations, служби комерціалізації Единбурзького університету, команда CGEN працювала з різними компаніями для розробки та тестування їхніх технологій.

Сонячна та вітрова енергія стають дедалі важливішими для задоволення глобальних потреб в електроенергії в міру того, як світ відмовляється від викопного палива. Вітряна енергія є найважливішим компонентом відновлюваної енергетичної суміші, забезпечуючи постійний потік енергії, навіть коли сонце не світить. З цієї причини конкуренція за створення більших і потужніших технологій загострюється.

Раніше ми писали про те, що найбільша у світі наземна вітряна турбіна на 15 МВт живить 160 000 будинків. Турбіна — флагманський продукт, створений на фірмовій платформі 12.X-16.X МВт. Її розрахунковий термін служби становить від 25 до 30 років.