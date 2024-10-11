В Китае построили газовую турбину мощностью 300 МВт: может питать военные корабли

Турбина F-класса состоит из пяти основных систем и более 50 000 компонентов с самой высокой выходной мощностью.

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Компания China United Gas Turbine Technology Co. разработала газовую турбину мощностью 300 МВт, которая считается крупнейшей и самой передовой китайской газовой турбиной большой мощности. Об этом пишет Interesting Engineering.

Турбина используется для питания военных кораблей. Цзинь Чжуанлун, министр промышленности и информационных технологий Китая, заявил, что данное устройство является результатом более восьми лет интенсивных исследований и разработок.

Эта 300-мегаваттная газовая турбина F-класса для тяжелых условий эксплуатации состоит из пяти основных систем и более 50 000 компонентов с самой высокой выходной мощностью и техническим классом в Китае. Она будет служить важной движущей силой развития отрасли производства высокотехнологичного оборудования.

Как утверждается, один комплект этой мощной машины может генерировать около 450 000 кВт*ч, что достаточно для покрытия одной восьмой части средней почасовой потребности Пекина в электроэнергии. Новая турбина способна работать в условиях высоких температур, сильной коррозии и высоких нагрузок, что делает ее пригодной для мощных электростанций.

Самая большая газовая турбина, которая сейчас работает, — это SGT5-8000H от немецкой компании Siemens. Она весит 390 тонн — примерно столько же, сколько Airbus A380, — а ее мощность в 375 МВт равна совокупной мощности турбированных двигателей 1300 автомобилей Porsche 911. При этом точность ее основных лопаток поддерживается в пределах толщины волоса.

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