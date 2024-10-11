"Это был шок": в США китайские роботы-пылесосы начали "выкрикивать" оскорбления

Злоумышленники получили доступ к камерам и динамикам роботов-пылесосов Deebot X2 сразу в нескольких американских городах.

Related video

В США злоумышленники взломали роботов-пылесосов Deebot X2 от китайской компании Ecovacs, после чего начали выкрикивать расистские оскорбления и ругательства через встроенные в них динамики. Об этом пишет ABC News.

Адвокат из Миннесоты Дэниел Свенсон рассказал изданию, что посторонний человек получил доступ к прямой трансляции с камеры и функции дистанционного управления. Это удалось выяснить через приложение Ecovacs, в связи с чем владелец сбросил пароль, перезагрузил устройство. Однако вскоре из динамиков послышались крики: "F*** n****s".

Мужчина отметил, что считает этот инцидент не самым худшим сценарием. По его словам, было бы гораздо хуже, если злоумышленник решил тайком понаблюдать за его семьей в доме, подглядывать через камеру и подслушивать через микрофон. Он отнес пылесос в гараж и больше его не включал.

"Это был шок. А потом это было почти как страх, отвращение", — вспоминает Дэниел Свенсон.

Важно

Робот-пес выстрелил в блогера из огнемета в прямом эфире, чтобы тот не лаял (видео)

По данным издания, роботы модели Deebot X2 были взломаны в нескольких американских городах с разницей в несколько дней. В тот день, когда был взломан пылесос Дэниела Свенсона, робот в Лос-Анджелесе вышел из-под контроля и гонялся за собакой по всему дому. Через динамики также были слышны оскорбления.

Спустя пять дней хакеры взломали Deebot X2 в Эль-Пасо. Робот выкрикивал расистские оскорбления в адрес своего владельца, пока тот не отключил его от сети. Общее количество взломанных роботов неизвестно.

Как отмечают в издании, полгода назад специалисты по безопасности пытались предупредить компанию Ecovacs, что ее роботы-пылесосы уязвимы. В частности, речь шла о неисправности разъема Bluetooth, которая позволяла осуществлять полный доступ к Ecovacs X2 на расстоянии более 100 метров. Однако учитывая, что атаки были в разных городах, это не стало причиной взлома.

Как оказалось, система PIN-кода, защищающая видеопоток робота, а также функция дистанционного управления, также были неисправными. Кроме того, предупреждающий звук, который должен воспроизводиться при наблюдении за камерой, можно было отключить на расстоянии. По словам журналистов, эти проблемы могут объяснить, как хакеры взломали роботов в нескольких городах.

Спустя несколько дней после инцидента Дэниел Свенсон подал в компанию Ecovacs жалобу. По его словам, в компании заявили, что было проведено "расследование в целях безопасности". Производитель роботов утверждает, что его технические специалисты определили IP-адрес хакера и отключила его.

В комментарии изданию компания сообщила, что "не нашла никаких доказательств" того, что учетные записи были взломаны посредством "какого-либо нарушения систем Ecovacs". Представитель Ecovacs также заявил, что компания "отправила оперативное электронное письмо" с просьбой к клиентам сменить пароли после инцидента. Кроме того, производитель анонсировал на ноябрь обновление системы безопасности для владельцев серии X2.

Напомним, в США правоохранители применили робота-кота, чтобы задержать преступника, который засел в мотеле и отстреливался от копов.

Также сообщалось, что китайская компания Shenyang Aerospace Xinguang Group создала первую в мире интеллектуальную роботизированную китовую акулу.