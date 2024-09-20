Зажал и раздел: в США робот-кот дерзко задержал опасного преступника (видео)
На помощь себе американские копы вызвали робота-кота. Механизированный помощник пробрался в комнату мотеля, где укрывался преступник, и начал его оттуда "выкуривать".
В США правоохранители применили робота-кота, чтобы задержать преступника, который засел в мотеле и отстреливался от копов. Об этом пишет издание AOL.
Происшествие произошло в штате Техас. 39-летний подозреваемый в ряде преступлений Феликс Делароза был разоблачен правоохранителями. Мужчина пытался убежать и забаррикадировался в мотеле и начал отстреливаться.
На помощь себе американские копы вызвали робота-кота. Механизированный помощник пробрался в комнату мотеля, где укрывался преступник, и начал его оттуда "выкуривать".
Сначала Делароза попытался обездвижить робокота и набросил на него простыню.
Робокоп удлинил свои лапы и освободился, а после этого прыснул в комнату, где находился злоумышленник, слезоточивый газ. Последнему ничего не оставалось, как выскочить на свежий воздух, где его уже подстерегал "железный кот". Он сбил стрелка с ног, переехал, потом зажал его и снял с него штаны. Полуголый мужчина был вынужден сдаться.
После успешно выполненного задания робота-кота на место подоспели полицейские и надели на мужчину наручники.
Напомним, что ранее сообщалось, что украинский робот с пулеметом зачистил окоп ВС РФ в Курской области.