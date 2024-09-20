Затис і роздягнув: в США робот-кіт зухвало затримав небезпечного злочинця (відео)

На допомогу собі американські копи викликали робота-кота. Механізований помічник пробрався до кімнати мотелю, де укривався злочинець, і почав його звідти "викурювати".

Related video

У США правоохоронці застосували робота-кота, щоб затримати злочинця, який засів у мотелі і відстрілювався від копів. Про це пише видання AOL.

Подія сталася у штаті Техас. 39-річний підозрюваний у низці злочинів Фелікс Делароза був викритий правоохоронцями. Чоловік намагався втекти і забарикадувався в мотелі та почав відстрілюватися.

На допомогу собі американські копи викликали робота-кота. Механізований помічник пробрався до кімнати мотелю, де укривався злочинець, і почав його звідти "викурювати".

Спочатку Делароза спробував знерухомити робокота і накинув на нього простирадло.

Робокоп подовжив свої лапи і звільнився, а після цього приснув в кімнату, де перебув зловмисник, сльозогінний газ. Останньому нічого не лишалося, як вискочити на свіже повітря, де на нього вже чатував "залізний кіт". Він збив стрільця з ніг, переїхав, потім затис його і зняв з нього штани. Напівголий чоловік був змушений здатися.

Після успішно виконаного завдання робота-кота на місце нагодилися поліцейські і надягли на чоловіка кайданки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що український робот із кулеметом зачистив окоп ЗС РФ у Курській області.