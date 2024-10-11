Китай побеждает всех, создавая самые быстрые зарядки для аккумуляторов в мире

Китайские производители недавно представили батареи, способные заряжаться до 80% менее чем за 10 минут, и говорят, что технологический прогресс вскоре приведет к пятиминутной зарядке.

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Однако китайские производители аккумуляторов лидируют в гонке за сверхбыструю зарядку, поскольку их литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) не так подвержены перегреву, как никель-кобальтовые аналоги от конкурентов, пишет издание oilprice.com.

Крупнейшие мировые производители аккумуляторов работают над тем, чтобы сделать электромобили более привлекательными для покупателей, предлагая пятиминутное время зарядки и приличный запас хода.

Сегодня на то, чтобы зарядить электрокар, требуется от 20 минут до 50 и более часов в зависимости от типа и скорости зарядного устройства, а также емкости аккумулятора транспортного средства. Некоторые производители недавно представили батареи, способные заряжаться до 80% менее чем за 10 минут, и говорят, что технологический прогресс вскоре приведет к пятиминутной зарядке, которая произведет революцию.

Однако эксперты указывают на более быстрое истощение срока службы аккумулятора при чрезмерной сверхбыстрой зарядке и повышенный риск возгорания из-за перегрева во время зарядки менее чем за 10 минут. Кроме того, отсутствие сверхбыстрой зарядки — лишь одна из текущих проблем для водителей, рассматривающих покупку электромобиля. Другие проблемы включают недостаточное количество общественных зарядных станций для удобной поездки на большие расстояния, стоимость покупки и содержания электрокара.

Батарея CATL Фото: Geely

Китайский CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, поставляющий устройства для Tesla и BMW, представил в апреле первую в мире LFP-батарею Shenxing PLUS, которая достигает запаса хода более 1000 км со сверхбыстрой зарядкой 4C. По данным китайской компании, она может обеспечить запас хода в 600 км всего за 10 минут зарядки.

Другой китайский производитель батарей, Gotion High-tech, представил в мае сверхбыстро заряжаемую батарею G-Current, готовую к немедленному массовому производству. Компания заявляет, что батарея обеспечивает 80% заряда за 9,8 минут зарядки и 90% восполнения энергии за 15 минут зарядки. Gotion High-tech утверждает, что это решение может применяться ко всему спектру аккумуляторных приложений, BEV или гибридных транспортных средств, охватывая системы LFP, LMFP и NCM.

LFP-катоды приобрели популярность благодаря своей низкой стоимости и термической стабильности, говорит Инчи Ян, консультант Wood Mackenzie's Battery Raw Material Service. В отличие от катодов на основе никеля, LFP-катоды не содержат дорогих металлов, таких как кобальт и никель, что делает их привлекательным вариантом для производителей, стремящихся сократить расходы.

Сосредоточение Китая на LFP дает ему преимущество перед южнокорейскими конкурентами, такими как LG Energy Solution, Samsung SDI и SK Innovation, пишет СМИ. Южнокорейская LG Chem, материнская компания LG Energy Solution, может найти решение для предотвращения перегрева аккумуляторов.

Недавно LG Chem объявила о разработке термочувствительного материала для подавления теплового разгона. Материал, толщина которого составляет всего 1/100 диаметра человеческого волоса, помещается внутрь аккумуляторной ячейки и действует как "предохранитель", блокируя путь реакции на ранних стадиях перегрева. Этот прорыв может быть применен в массовом производстве "в короткие сроки", сказал технический директор Ли Чон-гу.

"Мы усовершенствуем технологии безопасности, чтобы клиенты могли с уверенностью использовать электромобили, и еще больше укрепим нашу конкурентоспособность на рынке аккумуляторов", — добавил Ли.

Ранее мы писали, что аккумуляторы для электрокаров сильно подешевеют в 2026 году. Аналитики из Goldman Sachs уверены, что к 2026 году средняя цена на аккумуляторы может упасть до 80 долларов США/кВт*ч, то есть снизится почти на 50% по сравнению с 2023 годом.