Китай перемагає всіх, створюючи найшвидші зарядки для акумуляторів у світі

Китайські виробники нещодавно представили батареї, здатні заряджатися до 80% менш ніж за 10 хвилин, і кажуть, що технологічний прогрес незабаром призведе до п'ятихвилинної зарядки.

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Однак китайські виробники акумуляторів лідирують у перегонах за надшвидке заряджання, оскільки їхні літій-залізо-фосфатні акумулятори (LFP) не так схильні до перегріву, як нікель-кобальтові аналоги від конкурентів, пише видання oilprice.com.

Найбільші світові виробники акумуляторів працюють над тим, щоб зробити електромобілі привабливішими для покупців, пропонуючи п'ятихвилинний час зарядки і пристойний запас ходу.

Сьогодні на те, щоб зарядити електрокар, потрібно від 20 хвилин до 50 і більше годин залежно від типу і швидкості зарядного пристрою, а також ємності акумулятора транспортного засобу. Деякі виробники нещодавно представили батареї, здатні заряджатися до 80% менш ніж за 10 хвилин, і кажуть, що технологічний прогрес незабаром призведе до п'ятихвилинної зарядки, яка зробить революцію.

Однак експерти вказують на більш швидке виснаження терміну служби акумулятора за умови надмірної надшвидкої зарядки і підвищений ризик загоряння через перегрівання під час зарядки менш ніж за 10 хвилин. Крім того, відсутність надшвидкої зарядки — лише одна з поточних проблем для водіїв, які розглядають покупку електромобіля. Інші проблеми включають недостатню кількість громадських зарядних станцій для зручної поїздки на великі відстані, вартість купівлі та утримання електрокара.

Батарея CATL Фото: Geely

Китайський CATL, найбільший у світі виробник акумуляторів, що постачає пристрої для Tesla і BMW, представив у квітні першу у світі LFP-батарею Shenxing PLUS, яка досягає запасу ходу понад 1000 км з надшвидкою зарядкою 4C. За даними китайської компанії, вона може забезпечити запас ходу в 600 км лише за 10 хвилин зарядки.

Інший китайський виробник батарей, Gotion High-tech, представив у травні батарею G-Current, що надшвидко заряджається, готову до негайного масового виробництва. Компанія заявляє, що батарея забезпечує 80% заряду за 9,8 хвилин зарядки і 90% заповнення енергії за 15 хвилин зарядки. Gotion High-tech стверджує, що це рішення може застосовуватися до всього спектру акумуляторних додатків, BEV або гібридних транспортних засобів, охоплюючи системи LFP, LMFP і NCM.

LFP-катоди набули популярності завдяки своїй низькій вартості та термічній стабільності, каже Інчі Ян, консультант Wood Mackenzie's Battery Raw Material Service. На відміну від катодів на основі нікелю, LFP-катоди не містять дорогих металів, таких як кобальт і нікель, що робить їх привабливим варіантом для виробників, які прагнуть скоротити витрати.

Зосередження Китаю на LFP дає йому перевагу перед південнокорейськими конкурентами, такими як LG Energy Solution, Samsung SDI і SK Innovation, пише ЗМІ. Південнокорейська LG Chem, материнська компанія LG Energy Solution, може знайти рішення для запобігання перегріву акумуляторів.

Нещодавно LG Chem оголосила про розробку термочутливого матеріалу для придушення теплового розгону. Матеріал, товщина якого становить лише 1/100 діаметра людської волосини, поміщається всередину акумуляторного осередку і діє як "запобіжник", блокуючи шлях реакції на ранніх стадіях перегріву. Цей прорив може бути застосований у масовому виробництві "в короткі терміни", сказав технічний директор Лі Чон-гу.

"Ми вдосконалимо технології безпеки, щоб клієнти могли з упевненістю використовувати електромобілі, і ще більше зміцнимо нашу конкурентоспроможність на ринку акумуляторів", — додав Лі.

Раніше ми писали, що акумулятори для електрокарів сильно подешевшають у 2026 році. Аналітики з Goldman Sachs впевнені, що до 2026 року середня ціна на акумулятори може впасти до 80 доларів США/кВт*год, тобто знизиться майже на 50% порівняно з 2023 роком.