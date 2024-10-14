Солнечные панели-долгожители: фотоэлементы с КПД 25% прослужат более 30 лет

Китайские солнечные модули серии Hi-MO X10 обеспечивают мощность до 665 Вт и рассчитаны на годовую линейную скорость деградации 0,35%.

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Longi, китайский гигант в области решений для солнечных фотоэлектрических систем, представил свою новейшую серию солнечных модулей Hi-MO X10 на мероприятии в Шанхае. Об этом пишет Interesting Engineering.

Новые модули используют технологию ячеек гибридного пассивированного обратного контакта (HPBC2.0) второго поколения от Longi, предлагая эффективность преобразования энергии до 24,8%.

Модули Hi-MO X10, доступные в четырех версиях, обеспечивают мощность до 665 Вт, имеют размеры 2382 мм x 1134 мм x 30 мм, вес 33,5 кг и температурный коэффициент -0,26% на 1 °C.

Компания предлагает 15-летнюю гарантию на продукцию и 30-летнюю гарантию на линейную выходную мощность модулей, которые разработаны с годовым линейным темпом деградации 0,35% в течение 30 лет. Темп деградации в первый год зафиксирован на уровне 1,0%.

Производитель утверждает, что новые панели на 1% эффективнее своих предшественников, используя 182-миллиметровые пластины TaiRay n-типа, прорыв в кремниевой технологии. Эти пластины улучшают постоянство сопротивления, уменьшают количество металлических примесей и обеспечивают большую механическую прочность.

В новых продуктах используется технология HPBC2.0 компании Longi, отличающаяся уникальной структурой обходного диода, которая независимо перенаправляет заблокированный ток в затененных условиях, снижая потери мощности более чем на 70% по сравнению с традиционными продуктами TOPCon.

Кроме того, сообщается, что данная технология смягчает температуру в местах перегрева в тени, снижая перегрев более чем на 28% по сравнению с обычными модулями.

Еще одной особенностью является конструкция с нулевой шиной (0BB), которая удаляет шины и линии сетки как с передней, так и с задней стороны панели. Такая конструкция максимизирует поглощение света спереди, одновременно повышая эффективность захвата отраженного света сзади, сообщает PV Magazine.

Компания Longi сообщила, что поставки ее продукции HPBC превысили 20 ГВт к первой половине 2024 года. Компания ожидает, что мощность модулей HPBC2.0 достигнет 50 ГВт к концу 2025 года.

Недавно производитель фотоэлектрических систем объявил о важном достижении, достигнув эффективности преобразования энергии 34,6% в своих прототипах двухконтактных тандемных перовскитных солнечных элементов.

В ноябре 2023 года команда разработчиков тандемных солнечных элементов LONGi достигла эффективности 33,9% для тандемных элементов, а менее чем через год они снова побили этот рекорд, продемонстрировав свои мощные возможности в области НИОКР и неустанное стремление к исследованиям.

Ранее мы писали, что архитекторское бюро Atelier Matias Mosquera спроектировало в Буэнос-Айресе (Аргентина) бетонный дом, получивший название Shire, который снабжается энергией от солнечных панелей и может предоставить своему владельцу высокий уровень автономности.