Сонячні панелі-довгожителі: фотоелементи з ККД 25% прослужать понад 30 років

Китайські сонячні модулі серії Hi-MO X10 забезпечують потужність до 665 Вт і розраховані на річну лінійну швидкість деградації 0,35%.

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Longi, китайський гігант у сфері рішень для сонячних фотоелектричних систем, представив свою новітню серію сонячних модулів Hi-MO X10 на заході в Шанхаї. Про це пише Interesting Engineering.

Нові модулі використовують технологію комірок гібридного пасивованого зворотного контакту (HPBC2.0) другого покоління від Longi, пропонуючи ефективність перетворення енергії до 24,8%.

Модулі Hi-MO X10, доступні в чотирьох версіях, забезпечують потужність до 665 Вт, мають розміри 2382 мм x 1134 мм x 30 мм, вагу 33,5 кг і температурний коефіцієнт -0,26% на 1 °C.

Компанія пропонує 15-річну гарантію на продукцію та 30-річну гарантію на лінійну вихідну потужність модулів, які розроблені з річним лінійним темпом деградації 0,35% протягом 30 років. Темп деградації в перший рік зафіксовано на рівні 1,0%.

Виробник стверджує, що нові панелі на 1% ефективніші за своїх попередників, використовуючи 182-міліметрові пластини TaiRay n-типу, прорив у кремнієвій технології. Ці пластини покращують сталість опору, зменшують кількість металевих домішок і забезпечують більшу механічну міцність.

У нових продуктах використовується технологія HPBC2.0 компанії Longi, що вирізняється унікальною структурою обхідного діода, яка незалежно переспрямовує заблокований струм у затінених умовах, знижуючи втрати потужності на понад 70%, порівнюючи з традиційними продуктами TOPCon.

Крім того, повідомляється, що дана технологія пом'якшує температуру в місцях перегріву в тіні, знижуючи перегрів більш ніж на 28% порівняно зі звичайними модулями.

Ще однією особливістю є конструкція з нульовою шиною (0BB), яка видаляє шини та лінії сітки як з передньої, так і з задньої сторони панелі. Така конструкція максимізує поглинання світла спереду, одночасно підвищуючи ефективність захоплення відбитого світла ззаду, повідомляє PV Magazine.

Компанія Longi повідомила, що поставки її продукції HPBC перевищили 20 ГВт до першої половини 2024 року. Компанія очікує, що потужність модулів HPBC2.0 досягне 50 ГВт до кінця 2025 року.

Нещодавно виробник фотоелектричних систем оголосив про важливе досягнення, досягнувши ефективності перетворення енергії 34,6% у своїх прототипах двоконтактних тандемних перовскітних сонячних елементів.

У листопаді 2023 року команда розробників тандемних сонячних елементів LONGi досягла ефективності 33,9% для тандемних елементів, а менш ніж за рік вони знову побили цей рекорд, продемонструвавши свої потужні можливості в галузі НДДКР і невпинне прагнення до досліджень.

Раніше ми писали, що архітекторське бюро Atelier Matias Mosquera спроєктувало в Буенос-Айресі (Аргентина) бетонний будинок, що дістав назву Shire, який забезпечується енергією від сонячних панелей і може надати своєму власникові високий рівень автономності.