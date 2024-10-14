Новый рекорд: в Китае cоздали cамый мощный в мире морской ветрогенератор на 26 МВт

Установка обладает лопастями диаметром 310 метром и ротором с охватом ветра, эквивалентным площади 10,5 футбольного поля. Он должен обеспечить энергией около 55 000 домов.

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В субботу, 12 октября, китайская компания Dongfang Electric Corporation объявила о выпуске турбины для ветряной электростанции мощностью 26 МВт. Она опубликовала официальное заявление на своем сайте.

Турбина, разработаннгая Dongfang с регистрацией независимых прав собственности сошла с конвейера промышленного парка морской ветроэнергетики в городе Фуцин провинции Фуцзянь. В компании подчеркнули, что на сегодняшний день это самая крупная в мире морская ветряная установка китайского производства, она обладает наибольшей единичной мощностью и наибольшим диаметром лопастей — 310 метров.

Высота центра ступицы агрегата составляет 185 метров, что эквивалентно высоте 63-этажного жилого дома, а площадь охвата ветряного ротора эквивалентна 10,5 стандартным футбольным полям. Ветряная турбина специально разработана для морских районов со средней и высокой скоростью ветра более 8 метров в секунду. Установка имеет низкие инженерные затраты и низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. Она может обеспечить более низкую мощность в киловатт-часах.

При средней годовой скорости ветра 10 метров в секунду один блок может вырабатывать 100 миллионов кВт*ч чистой электроэнергии в год, что может удовлетворить потребление электроэнергии 55 000 обычных домохозяйств в год, сэкономить более 30 000 тонн угля и сократить выбросы углекислого газа на 10 000 тонн.

Морская турбина от Dongfang Electric Corporation на 26 МВт Фото: Dongfeng

"Цепочка поставок полностью автономна и контролируема. Весь блок состоит из более чем 30 000 деталей, — отмечается в публикации.

Морская ветряная турбина использует технологию полупрямого привода третьего поколения. Система валов, коробка передач и генератор обладают чистым крутящим моментом, высокой несущей способностью и надежностью. По сравнению с морской ветряной турбиной с полупрямым приводом мощностью 18 МВт, подключенной к сети, крутящий момент генератора увеличился на 67%, вибрация ветряной турбины снизилась на 36,8%, а повышение температуры сократилось на 5,9%.

Установка оснащена двойной противотайфунной защитой и способен противостоять супертайфунам 17 категории. В сентябре 2024 года ветроэнергетические установки, использующие эту же технологию, успешно выдержали испытание супертайфуном "Козерог".

Как прокомментировало издание Bloomberg, новая китайская турбина превосходит все, что существует сейчас и даже более крупные станции, уже анонсированные, но еще не построенные. Например, ее мощность на 31% выше предыдущего рекордсмена Dongfang (18 МВт).

Производители турбин стремятся увеличить размер оффшорного оборудования, чтобы снизить затраты за счет выработки большего количества энергии из меньшего количества единиц. Снижение цен все еще необходимо, поскольку технология остается более дорогой, чем ископаемое топливо, такое как уголь, в большинстве частей мира. Внутри Китая производители сильно конкурируют друг с другом и за последние годы регулярно бьют рекорды.

Ранее писали, что в июне DongFang Electric Corporation завершила установку ветряной турбины на 18 МВт в провинции Гуандун. По подсчетам инженеров, она сможет обеспечить энергией 36 000 домохозяйств.

В сентябре другая китайская компания, Mingyang Smart Energy, представила ветряную турбину мощностью до 20 МВт. Она получила лопасти длиной до 292 метров с площадью охвата ветра более 66 квадратных метров.