Новий рекорд: у Китаї створили найпотужніший у світі морський вітрогенератор на 26 МВт

Установка має лопаті діаметром 310 метрів і ротор з охопленням вітру, еквівалентним площі 10,5 футбольного поля. Він повинен забезпечити енергією близько 55 000 будинків.

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У суботу, 12 жовтня, китайська компанія Dongfang Electric Corporation оголосила про випуск турбіни для вітряної електростанції потужністю 26 МВт. Вона опублікувала офіційну заяву на своєму сайті.

Турбіна, розроблена компанією Dongfang з реєстрацією незалежних прав власності, зійшла з конвеєра промислового парку морської вітроенергетики в місті Фуцин провінції Фуцзянь. У компанії підкреслили, що на сьогодні це найбільша в світі морська вітряна установка китайського виробництва, вона має найбільшу одиничну потужність і найбільший діаметр лопатей — 310 метрів.

Висота центру маточини агрегату становить 185 метрів, що еквівалентно висоті 63-поверхового житлового будинку, а площа охоплення вітряного ротора еквівалентна 10,5 стандартним футбольним полям. Вітряна турбіна спеціально розроблена для морських районів із середньою та високою швидкістю вітру понад 8 метрів на секунду. Установка має низькі інженерні витрати і низькі витрати на експлуатацію та технічне обслуговування. Вона може забезпечити більш низьку потужність у кіловат-годинах.

За середньої річної швидкості вітру 10 метрів на секунду один блок може виробляти 100 мільйонів кВт*год чистої електроенергії на рік, що повинно задовольнити споживання електроенергії 55 000 звичайних домогосподарств на рік, заощадити понад 30 000 тонн вугілля і скоротити викиди вуглекислого газу на 10 000 тонн.

Морська турбіна від Dongfang Electric Corporation на 26 МВт Фото: Dongfeng

"Ланцюжок постачання повністю автономний і контрольований. Весь блок складається з більш ніж 30 000 деталей, — наголошується в публікації.

Морська вітряна турбіна використовує технологію напівпрямого приводу третього покоління. Система валів, коробка передач і генератор мають чистий крутний момент, високу опорну здатність і надійність. Порівняно з морською вітряною турбіною з напівпрямим приводом потужністю 18 МВт, підключеною до мережі, крутний момент генератора збільшився на 67%, вібрація вітряної турбіни знизилася на 36,8%, а підвищення температури скоротилося на 5,9%.

Установка оснащена подвійним протитайфунним захистом і здатна протистояти супертайфунам 17 категорії. У вересні 2024 року вітроенергетичні установки, що використовують цю ж технологію, успішно витримали випробування супертайфуном "Козеріг".

Як прокоментувало видання Bloomberg, нова китайська турбіна перевершує все, що існує зараз, і навіть більші станції, вже анонсовані, але ще не побудовані. Наприклад, її потужність на 31% вища за попереднього рекордсмена Dongfang (18 МВт).

Виробники турбін прагнуть збільшити розмір офшорного обладнання, щоб знизити витрати шляхом вироблення більшої кількості енергії з меншої кількості одиниць. Зниження цін все ще необхідне, оскільки технологія залишається дорожчою, ніж викопне паливо, таке як вугілля, у більшості частин світу. Усередині Китаю виробники сильно конкурують один з одним і за останні роки регулярно б'ють рекорди.

Раніше писали, що в червні DongFang Electric Corporation завершила установку вітряної турбіни на 18 МВт у провінції Гуандун. За підрахунками інженерів, вона зможе забезпечити енергією 36 000 домогосподарств.

У вересні інша китайська компанія, Mingyang Smart Energy, представила вітряну турбіну потужністю до 20 МВт. Вона отримала лопаті довжиною до 292 метрів із площею охоплення вітру понад 66 квадратних метрів.