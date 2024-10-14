Украинский программист незаконно сливал медицинские данные: как он поплатился

Сотрудник СБУ заметил следы правонарушения на рабочем компьютере преступника.

Related video

В Винницкой области программист Чечельницкой больницы передавал конфиденциальную информацию об украинцах посторонним в августе 2024 года. Об этом говорится в постановлении местного суда.

Согласно судебным материалам, 21 августа 2024 года сотрудник управления Службы безопасности Украины в Винницкой области осмотрел рабочее место инженера-программиста в Чечельницкой больнице и обнаружил, что последний незаконно скопировал RAR-файл из письма на официальной электронной почте медучреждения и отправил на сторонний адрес "[email protected]".

Общий объем "слитой" базы данных составил 27 Кб. Какая именно информация об украинцах или деятельности больницы оказались в архиве, не раскрывается.

Суд постановил, что программист незаконно получил доступ к информации системе, а также изготовил и распространил копию базы данных, что является административным правонарушением в Украине. Обвиняемый на заседание не явился, но признал свою вину и попросил мягкого наказания.

В конце концов, судья Токарчук Л. Г. наложил на него штраф в размере 170 гривен с конфискацией незаконно изготовленных копий баз данных. Значительно больше судебный сбор, который придется уплатить виновнику — 605,6 грн.

Ранее писали, как хакера Ариона Куртажа приговорили к "пожизненному" пребыванию в больнице. Он взломал известную игровую компанию Rockstar и получил тестовую копию новой Grand Theft Auto VI, использовав смартфон, телевизор и медиаплеер Amazon Fire Stick.

Писали также, что все больше интернет-пользователей становятся жертвами утечки данных. Эксперты рассказали, как защититься от хакеров и мошенников.