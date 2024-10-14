Український програміст незаконно зливав медичні дані: як він поплатився

Співробітник СБУ помітив сліди правопорушення на робочому комп'ютері злочинця.

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У Вінницькій області програміст Чечельницької лікарні передавав конфіденційну інформацію про українців стороннім у серпні 2024 року. Про це йдеться у постанові місцевого суду.

Згідно з судовими матеріалами, 21 серпня 2024 року співробітник управління Служби безпеки України у Вінницькій області оглянув робоче місце інженера-програміста у Чечельницькій лікарні і виявив, що останній незаконно скопіював RAR-файл з листа на офіційній електронній пошті медустанови та відправив на сторонню адресу "[email protected]".

Загальний обсяг "злитої" бази даних склав 27 Кб. Яка саме інформація про українців або діяльність лікарні опинилися у архіві, не розкривається.

Суд постановив, що програміст незаконно отримав доступ до інформації системі, а також виготовив і розповсюдив копію бази даних, що є адміністративним правопорушенням в Україні. Звинувачуваний на засідання не явився, але визнав свою провину і попросив м'якого покарання.

Зрештою, суддя Токарчук Л. Г. наклав на нього штраф у розмірі 170 гривень із конфіскацією незаконно виготовлених копій баз даних. Значно більшим є судовий збір, який доведеться сплатити винуватцю — 605,6 грн.

Раніше писали, як хакера Аріона Куртажа засудили до "довічного" перебування у лікарні. Він зламав відому ігрову компанію Rockstar і отримав тестову копію нової Grand Theft Auto VI, використавши смартфон, телевізор і медіаплеєра Amazon Fire Stick.

Писали також, що все більше інтернет-користувачів стають жертвами витоку даних. Експерти розповіли, як захиститися від хакерів та шахраїв.