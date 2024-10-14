Домашний аккумулятор PowerBank соберет солнечную энергию и зарядит электромобиль

PowerBank включает двунаправленную зарядку, что позволяет подключать его к электромобилям для подачи энергии в дома, когда это необходимо. Накопитель также может хранить энергию непосредственно из сети.

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General Motors выпустила собственную мощную аккумуляторную систему PowerBank, предлагающую привлекательные характеристики и гибкие возможности интеграции. Об этом пишет Interesting Engineering.

PowerBank включает двунаправленную зарядку, что позволяет пользователям подключать его к своим электромобилям GM для подачи энергии в свои дома, когда это необходимо. Этот универсальный стационарный накопитель также может хранить энергию непосредственно из сети.

GM Energy предлагает два варианта аккумуляторов емкостью 10,6 кВт*ч и 17,7 кВт*ч, что позволяет пользователям выбирать в зависимости от их потребностей в энергии. Два блока устройства емкостью 17,7 кВт*ч могут обеспечивать питанием среднестатистический американский дом до 20 часов, хотя эта продолжительность будет варьироваться в зависимости от индивидуального потребления энергии.

Вице-президент GM Уэйд Шеффер объяснил, что модульность продукта дает ему преимущество перед конкурентами, такими как Tesla Powerwall, и позволяет пользователям интегрировать его с существующими технологиями.

GM Energy PowerBank можно приобрести как часть комплекта GM Energy Home System, который включает зарядное устройство GM Energy PowerShift и комплект GM Energy Vehicle-to-Home Enablement. Клиенты, которые уже приобрели комплект GM Energy V2H, могут добавить GM Energy PowerBank к своей установке.

Компания General Motors поставила перед собой цель перейти на чистую энергию и нулевые выбросы, когда вышла на рынок электромобилей. Компания использовала свой опыт в области гибридных транспортных средств для разработки полностью электрических электромобилей.

Эту инициативу можно рассматривать как прямую конкуренцию Tesla Home, дочерней компании электромобилей Илона Маска. Пока Tesla Home в первую очередь фокусируется на предоставлении чистых энергетических решений для домов, GM Energy предлагает более широкий спектр продуктов и услуг, включая решения для зарядки, интеграцию солнечных панелей и хранение энергии.

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