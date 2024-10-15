Новая технология превратит углекислый газ в "зеленое" топливо: что придумали ученые
По словам ученых, новая электрохимическая ячейка решает основные проблемы, возникающие при реактивном захвате углерода.
Ученые из Токийского столичного университета представили технологию, позволяющую преобразовывать раствор бикарбонат, полученный из углерода, в раствор формиата, который является экологически чистым топливом. Соответствующий лабораторный отчет был опубликован в EurekAlert.
Сообщается, что теперь группа исследователей под руководством профессора Фумиаки Амано из создала новую ячейку с превосходной селективностью для преобразования ионов бикарбоната в ионы формиата. В новой ячейке электроды, изготовленные из каталитического материала, отделены от полимерной электролитной мембраны пористой мембраной из эфира целлюлозы.
Ионы водорода, полученные на одном электроде, проходят через электролитную мембрану и попадают в пористый слой, где он реагирует с ионами бикарбоната, эффективно производя углекислый газ в порах. Затем газ преобразуется в ионы формиата на другом электроде, также контактирующем с пористой мембраной.
В отчете говорится, что, когда ученые запустили свою ячейку в работу, они обнаружили, что фарадеевская эффективность их ячейки, доля электронов, преобразованных в формиат вместо других соединений, составила 85% даже при очень высоких токах.Важно
"Это не только превосходит существующие конструкции, но и было обнаружено, что ячейка работает бесперебойно в течение более 30 часов и реализует почти полное преобразование бикарбоната в формиат. После удаления воды остается только твердое кристаллическое формиатное топливо", — подчеркнули авторы.
По словам ученых, новая электрохимическая ячейка с пористым мембранным слоем между электродами преодолевает основные проблемы, возникающие при реактивном захвате углерода (RCC), и достигает производительности, соперничающей с энергоемкими методами с газовой подачей.
Напомним, Илон Маск анонсировал запуск программы, благодаря которой атмосферу Земли будут очищать от углекислого газа, превращая его в ракетное горючее.
Также сообщалось, что группа инженеров-химиков из Кореи предложила использовать хорошо известную науке бактерию, которая способна буквально поглощать углекислый газ из воздуха и превращать его в полезный биопластик.