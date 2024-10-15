Нова технологія перетворить вуглекислий газ на "зелене" паливо: що придумали вчені

За словами вчених, новий електрохімічний осередок вирішує основні проблеми, що виникають під час реактивного захоплення вуглецю.

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Вчені з Токійського столичного університету представили технологію, що дає змогу перетворювати розчин бікарбонату, отриманий із вуглецю, на розчин форміату, який є екологічно чистим паливом. Відповідний лабораторний звіт було опубліковано в EurekAlert.

Повідомляється, що тепер група дослідників під керівництвом професора Фуміакі Амано створила новий осередок з чудовою селективністю для перетворення іонів бікарбонату в іони форміату. У новій комірці електроди, виготовлені з каталітичного матеріалу, відокремлені від полімерної електролітної мембрани пористою мембраною з ефіру целюлози.

Іони водню, отримані на одному електроді, проходять через електролітну мембрану і потрапляють у пористий шар, де він реагує з іонами бікарбонату, ефективно виробляючи вуглекислий газ у порах. Потім газ перетворюється в іони форміату на іншому електроді, що також контактує з пористою мембраною.

Принцип роботи нової комірки Фото: Токійський університет

У звіті йдеться про те, що, коли вчені запустили свій осередок у роботу, вони виявили, що фарадеївська ефективність їхнього осередку, частка електронів, перетворених на форміат замість інших з'єднань, становила 85% навіть за дуже високих струмів.

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"Це не тільки перевершує наявні конструкції, а й було виявлено, що осередок працює безперебійно впродовж більш ніж 30 годин і реалізує майже повне перетворення бікарбонату на форміат. Після видалення води залишається тільки тверде кристалічне форміатне паливо", — підкреслили автори.

За словами вчених, новий електрохімічний осередок із пористим мембранним шаром між електродами долає основні проблеми, що виникають під час реактивного захоплення вуглецю (RCC), і досягає продуктивності, яка змагається з енергоємними методами з газовою подачею.

Нагадаємо, Ілон Маск анонсував запуск програми, завдяки якій атмосферу Землі очищатимуть від вуглекислого газу, перетворюючи його на ракетне пальне.

Також повідомлялося, що група інженерів-хіміків з Кореї запропонувала використати добре відому науці бактерію, яка здатна буквально поглинати вуглекислий газ із повітря і перетворювати його на корисний біопластик.