Ілон Маск перетворить вуглекислий газ на ракетне паливо

Програма сприятиме звільненню атмосфери Землі від надлишку вуглекислого газу.

Глава SpaceX Ілон Маск анонсував запуск програми, завдяки якій атмосферу Землі очищатимуть від вуглекислого газу. Про це він повідомив у Twitter.

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СО2 за задумом компанії перетворюватимуть на ракетне пальне. Маск запропонував усім, кому це цікаво приєднуватися.

Також відомо, що ця програма використання СО2 знадобиться для освоєння Марса.

Як відомо, раніше Ілон Маск, котрий також очолює компанію Tesla, розповів про можливу революцію, яку здатні зробити андроїди Tesla Bot. За словами бізнесмена, вони можуть замінити людську працю на виробництвах, так вирішивши проблему дефіциту кадрів.

Нагадаємо, що журнал Time визнав мільярдера Ілона Маска "людиною року". Гендиректора Tesla та SpaceX назвали людиною, яка "намагається врятувати нашу планету та хоче допомогти людству заселити нову".