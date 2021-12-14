Илон Маск превратит углекислый газ в ракетное топливо

Программа будет способствовать избавлению атмосферы Земли от излишка углекислого газа.

Глава SpaceX Илон Маск анонсировал запуск программы, благодаря которой атмосферу Земли будут очищать от углекислого газа. Об этом он сообщил в Twitter.

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СО2 по замыслу компании будут превращать в ракетное горючее. Маск предложил всем, кому это интересно, присоединяться.

Также известно, что эта программа по использованию СО2 понадобится для освоения Марса.

Как известно, ранее Илон Маск, который также возглавляет компанию Tesla, рассказал о возможной революции, которую способны сделать андроиды Tesla Bot. По словам бизнесмена, они могут заменить человеческий труд на производствах, таким образом решив проблему дефицита кадров.

Напомним, что журнал Time признал миллиардера Илона Маска "человеком года" . Гендиректора Tesla и SpaceX назвали человеком, который "пытается спасти нашу планету и хочет помочь человечеству заселить новую".