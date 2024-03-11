Зарядка "з повітря": акумулятори працюватимуть на базі СО2, це допоможе військовим

У DARPA хочуть розробити технологію, що дає змогу живити акумулятори прямо на полі бою, не вдаючись до стандартних джерел енергії.

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Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міноборони США (DARPA) розробляє проєкт під назвою "Експедиційне використання вуглецю для енергетичної стійкості та стабілізації", мета якого — збирати електроенергію для заряджання акумуляторів, використовуючи джерела CO2, передає Мilitary Аerospace.

Передбачається, що пристрій буде портативним і перезаряджувальним, здатним генерувати електроенергію з палива і вловлювати вихлопні гази CO2 для його регенерації.

Американські військові спільно з приватними компаніями мають намір створити технологію, що дасть змогу виробляти паливо з джерел вуглекислого газу для забезпечення електроенергією і заряджання акумуляторів, які використовуються на полі бою. Проєкт отримав назву ExCURSion — Expeditionary Carbon Utilization for Energy Resilience and Stabilization, "Експедиційне використання вуглецю для енергетичної стійкості та стабілізації".

Акумулятори та викопне паливо домінують у сучасних технологіях портативного зберігання енергії та її використання експедиційними силами. Хоча акумулятори можна заряджати від будь-якого джерела напруги, більшість зарядних пристроїв мають настільки низьку щільність енергії, що їх неможливо використовувати у військових місіях, які потребують невеликих розміру, ваги, енергоспоживання. Хоча викопне паливо на основі вуглеводнів має набагато вищу енергетичну щільність, воно досить дорого коштує.

Дослідники з DARPA шукають можливість генерувати паливо з джерел вуглекислого газу, як то кажуть, на місцях, щоб забезпечити високу щільність енергії та спростити логістику. За їхніми словами, уловлювання, зберігання і перетворення вуглекислого газу на енергоакумулююче паливо дасть змогу створити повністю закриту систему, здатну самостійно поповнювати його запаси. Така система могла б спростити експлуатацію акумуляторних під час військових місій.

Поки що інженери стикаються з двома проблемами:

виробництво рідкого палива з CO2 відбувається щонайменше в 30 разів повільніше, ніж перезарядка літієвих батарей; уловлювання і зберігання CO2 з вихлопних газів ускладнене компромісом між працездатністю і стабільністю використовуваних матеріалів.

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У DARPA планують розв'язати ці проблеми, залучаючи вчених, які працюють у галузі акумуляторних технологій. Наприклад, відомо, що в Бостонському університеті розробили матеріал для вловлювання вуглекислого газу в закритих просторах, таких як підводні човни, підземні бункери та пілотовані космічні кораблі. Такі компанії, як ExxonMobil і Меморіальний інститут Баттель, теж працюють у сфері уловлювання та зберігання вуглекислого газу, тож і їх можуть залучити до проєкту ExCURSion.

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