Гонка вооружений на высоких скоростях: к чему приведет война дронов в небе над Украиной

FPV-дроны, сбившие российские разведывательные БпЛА, сильно помогли украинским войскам в Курской области. То же самое может произойти и в других регионах.

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Над Украиной развернулась отдельная война между разведывательными беспилотниками и перехватчиками, которая сильно влияет на бои внизу. Издание Forbes оценило, как развивается новый этап гонки вооружений в сфере дронов.

Новое средство ПВО

Украинская система противовоздушной обороны, включающая истребители F-16 и ракеты Patriot, не позволяют самолетам РФ залетать на территорию Украины. Учитывая это, россияне используют планирующие бомбы, артиллерию и барражирующие боеприпасы "Ланцет", чтобы бить далеко за линию фронта.

Эти атаки были бы невозможны без точных данных о целях, которые предоставляют разведывательные дроны, такие как "Орлан-10", "Орлан-30", ZALA, SuperCam. Беспилотные самолеты такого типа трудно сбить обычными средствами ПВО, ведь они имеют небольшие размеры, а летают достаточно высоко. Иногда же ВСУ приходится тратить ракеты Stinger за $480 тысяч на "Орлан-10" за $100 тысяч.

Защитники Украины нашли другой выход, модифицировав ударные FPV-дроны, которые ранее применялись против наземных целей, в том числе танков и артиллерии. Дешевые и быстрые квадрокоптеры за 700 долларов научились подниматься на высоту нескольких километров и поражать беспилотники для разведки.

Эта технология может полностью изменить ситуацию на земле, считают в Forbes. Например, есть некоторые свидетельства того, что наступление в Курской области России оказалось таким успешным, поскольку украинские войска уничтожили российские разведывательные беспилотники, помешав им отслеживать или нацеливать атакующие подразделения.

Перехватчики дронов

Большую роль в этой сфере играет украинский проект "Дикие Шершни". В августе он показал ролик с видеоподтверждением перехвата более сотни дронов РФ. В октябре "Дикие Шершни" отчитались в Telegram, что за три месяца передали Силам обороны более 1000 так называемых "зенитных" дронов, благодаря которым сбили около 200 вражеских бортов. Блогер Сергей Стерненко 11 октября отчитался, что один только 1129-й Белоцерковский зенитно-ракетный полк сбил 145 российских БПЛА за короткое время.

Перехватывать дроны-разведчики оказалось легко. Как только БПЛА засветился на радаре, пилот FPV-камикадзе может подняться в воздух и приблизиться сверху и сзади. Оператор разведывательного аппарата обычно не замечают угрозы, поскольку сосредоточены на земле.

Эту проблему оккупанты уже пытаются исправить, устанавливая камеры заднего обзора. Это позволяет оператору разведчика маневрировать или оторваться от FPV-дрона. У последних время полета и дальность связи сильно ограничены, поэтому условному "Орлану" нужно продержаться считанные минуты.

Россияне установили камеру заднего вида на дрон Zala Фото: Telegram Камера заднего вида на дроне Zala Фото: Telegram

Некоторые российские беспилотники обзавелись специальными средствами радиоэлектронной борьбы против "зенитных" перехватчиков. Один из вариантов: сканер фиксирует наличие видеосигнала от приближающегося FPV-дрона, а затем "глушилка" излучает сигнал на той же частоте. Было установлено несколько различных версий "глушилки". Все они выглядят как импровизированные полевые системы, а не как серийные изделия, что снова демонстрирует важность возможности быстро реагировать на разработки в области беспилотной войны.

Как и следовало ожидать, Россия недолго наблюдала за происходящим и со временем начала использовать ту же тактику. Неизвестно, координируют ли они запуски FPV-перехватчиков с радарами ПВО, но уже есть несколько видео, как они сбивают украинские дроны.

Что будет дальше?

Тем временем Wild Hornets собирают средства на FPV следующего поколения, стремясь сделать их быстрее и еще эффективне, а также работают над перехватчиками больших ударных беспилотников типа "Шахед". Будущие версии, вероятно, будут оснащены оптическим самонаведением для конечного наведения , уже используемым против наземных целей, чтобы свести на нет любые помехи.

Это всего лишь вопрос времени, когда, параллельно с развитием военных бипланов в Первой мировой войне, появятся специализированные дроных-истребители. Аналитики предсказывают три варианта развития событий.

Согласно первому, разведывательные операции с использованием БПЛА продолжатся благодаря системам защиты, пусть и с потерями с обеих сторон. Поле боя по-прежнему находиться под постоянным наблюдением обеих сторон.

Возможно также, что атакующие системы победят, и больше ни Украина, ни Россия не смогут эффективно применять разведывательные БПЛА. Без данных войска вернутся к тактикам ударов, которые действовали до появления дронов.

Третья и наиболее вероятная ситуация заключается в том, что одна из сторон получит превосходство в воздухе над другой. Победители будут видеть и нацеливаться на противника, оставаясь невидимыми и неуязвимыми для дальних ударов ракет, планирующих бомб и дальнобойных дронов. Возможно, что еще хуже, проигравшие столкнутся с тяжелым и постоянным истощением своих наземных сил из-за атак FPV-коптеров, не имея возможности нанести ответный удар.

Ранее писали, что ВС РФ устанавливают на разведывательные дроны средства РЭБ "Зеркальце". Это решение сканирует видеосигналы и создает помехи примерно на 60 секунд.