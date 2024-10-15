Перегони озброєнь на високих швидкостях: до чого призведе війна дронів у небі над Україною

FPV-дрони, які збили російські розвідувальні БпЛА, дуже допомогли українським військам у Курській області. Те ж саме може статися і в інших регіонах.

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Над Україною розгорнулася окрема війна між розвідувальними безпілотниками і перехоплювачами, яка сильно впливає на бої внизу. Видання Forbes оцінило, як розвивається новий етап перегонів озброєнь у сфері дронів.

Новий засіб ППО

Українська система протиповітряної оборони, що включає винищувачі F-16 і ракети Patriot, не дає змоги літакам РФ залітати на територію України. З огляду на це, росіяни використовують бомби-планувальники, артилерію і боєприпаси-баражири "Ланцет", щоб бити далеко за лінію фронту.

Ці атаки були б неможливими без точних даних про цілі, які надають розвідувальні дрони, такі як "Орлан-10", "Орлан-30", ZALA, SuperCam. Безпілотні літаки такого типу важко збити звичайними засобами ППО, адже вони мають невеликі розміри, а літають досить високо. Іноді ж ЗСУ доводиться витрачати ракети Stinger за $480 тисяч на "Орлан-10" за $100 тисяч.

Захисники України знайшли інший вихід, модифікувавши ударні FPV-дрони, які раніше застосовувалися проти наземних цілей, зокрема танків і артилерії. Дешеві та швидкі квадрокоптери за 700 доларів навчилися підніматися на висоту кількох кілометрів і уражати безпілотники для розвідки.

Ця технологія може повністю змінити ситуацію на землі, вважають у Forbes. Наприклад, є деякі свідчення того, що наступ у Курській області Росії виявився таким успішним, оскільки українські війська знищили російські розвідувальні безпілотники, завадивши їм відслідковувати або націлювати атакуючі підрозділи.

Перехоплювачі дронів

Велику роль у цій сфері відіграє український проєкт "Дикі Шершні". У серпні він показав ролик із відеопідтвердженням перехоплення понад сотні дронів РФ. У жовтні "Дикі Шершні" відзвітували в Telegram, що за три місяці передали Силам оборони понад 1000 так званих "зенітних" дронів, завдяки яким збили близько 200 ворожих бортів. Блогер Сергій Стерненко 11 жовтня відзвітував, що один тільки 1129-й Білоцерківський зенітно-ракетний полк збив 145 російських БПЛА за короткий час.

Перехоплювати дрони-розвідники виявилося легко. Щойно БПЛА засвітився на радарі, пілот FPV-камікадзе може піднятися в повітря і наблизитися зверху та ззаду. Оператор розвідувального апарату зазвичай не помічають загрози, оскільки зосереджені на землі.

Цю проблему окупанти вже намагаються виправити, встановлюючи камери заднього огляду. Це дає змогу оператору розвідника маневрувати або відірватися від FPV-дрона. В останніх час польоту і дальність зв'язку сильно обмежені, тому умовному "Орлану" потрібно протриматися лічені хвилини.

Росіяни встановили камеру заднього виду на дрон Zala Фото: Telegram Камера заднього виду на дроні Zala Фото: Telegram

Деякі російські безпілотники обзавелися спеціальними засобами радіоелектронної боротьби проти "зенітних" перехоплювачів. Один із варіантів: сканер фіксує наявність відеосигналу від FPV-дрона, що наближається, а потім "глушилка" випромінює сигнал на тій самій частоті. Було встановлено кілька різних версій "глушилки". Усі вони виглядають як імпровізовані польові системи, а не як серійні вироби, що знову демонструє важливість можливості швидко реагувати на розробки в галузі безпілотної війни.

Як і слід було очікувати, Росія недовго спостерігала за тим, що відбувається, і з часом почала використовувати ту саму тактику. Невідомо, чи координують вони запуски FPV-перехоплювачів з радарами ППО, але вже є кілька відео, як вони збивають українські дрони.

Що буде далі?

Тим часом Wild Hornets збирають кошти на FPV наступного покоління, прагнучи зробити їх швидшими і ще ефективнішими, а також працюють над перехоплювачами великих ударних безпілотників типу "Шахед". Майбутні версії, ймовірно, будуть оснащені оптичним самонаведенням для кінцевого наведення, яке вже використовують проти наземних цілей, щоб звести нанівець будь-які перешкоди.

Це всього лише питання часу, коли, паралельно з розвитком військових біпланів у Першій світовій війні, з'являться спеціалізовані дрони-винищувачі. Аналітики пророкують три варіанти розвитку подій.

Згідно з першим, розвідувальні операції з використанням БПЛА продовжаться завдяки системам захисту, нехай і з втратами з обох сторін. Поле бою, як і раніше, перебуватиме під постійним наглядом обох сторін.

Можливо також, що атакуючі системи переможуть, і більше ні Україна, ні Росія не зможуть ефективно застосовувати розвідувальні БПЛА. Без даних війська повернуться до тактик ударів, які діяли до появи дронів.

Третя і найімовірніша ситуація полягає в тому, що одна зі сторін отримає перевагу в повітрі над іншою. Переможці бачитимуть і націлюватимуться на супротивника, залишаючись невидимими і невразливими для дальніх ударів ракет, плануючих бомб і далекобійних дронів. Можливо, що ще гірше, переможені зіткнуться з важким і постійним виснаженням своїх наземних сил через атаки FPV-коптерів, не маючи змоги завдати удару у відповідь.

Раніше писали, що ЗС РФ встановлюють на розвідувальні дрони засоби РЕБ "Дзеркальце". Це рішення сканує відеосигнали і створює перешкоди приблизно на 60 секунд.