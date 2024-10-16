Появится первый в мире гигазавод по производству литий-серных аккумуляторов: что это даст

Предприятие сможет производить батарей на 10 ГВт*ч в год после полного запуска. Фаза 1 начнет работу в 2027 году.

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Компания Lyten построит первый в мире гигазавода по производству литий-серных аккумуляторов в Рино, штат Невада, США. Об этом сообщает Electrek.

Новая гигафабрика будет производить как катодные активные материалы, так и литий-металлические аноды, а также собирать аккумуляторные элементы в цилиндрическом и пакетном форматах. Lyten уже работает над этой технологией на своем пилотном предприятии в Сан-Хосе, Калифорния, которое работает с мая 2023 года.

Завод в Рино является частью плана Lyten по поддержке выхода на рынки микромобильности, космоса, беспилотников и обороны, начиная с 2024 и 2025 годов. Компания заявляет, что у нее уже есть надежный портфель потенциальных клиентов, и она рассматривает этот новый гигантский завод как важный шаг на пути к удовлетворению растущего спроса.

Гигафабрика Lyten будет охватывать 1,25 миллиона квадратных футов на территории кампуса площадью 125 акров в Reno AirLogistics Park. Первоначально на ней будут работать около 200 человек, а затем число рабочих мест увеличится до более чем 1000. Эти должности будут включать роли исследователей, инженеров, техников и т. д. Компания планирует начать строительство в начале 2025 года.

Lyten также тесно сотрудничает с Университетом Невады-Рено (UNR), колледжем Truckee Meadows Community College и членами Nevada Native American and Tribal для разработки кадрового резерва. Цель состоит в том, чтобы создать местные рабочие места и обучить талантливую рабочую силу, которая сможет удовлетворить передовые производственные потребности завода.

Специалисты тоже по праву воодушевлены проектом. Президент UNR Брайан Сандовал отметил, что технология Lyten играет ключевую роль в растущей литиевой экономике северной Невады. Местные чиновники и руководители сферы образования выразили свой энтузиазм, подчеркнув преимущества для сообщества, партнерства рабочей силы и экономического развития.

В феврале 2024 года Chrysler объявила о включении литий-серных аккумуляторов Lyten в свой концепт-кар Halcyon EV. В мае Lyten отправила литий-серные аккумуляторы Stellantis и другим OEM-производителям США и ЕС для тестирования. Lyten получила более 425 миллионов долларов инвестиций от компаний, включая Stellantis, а Министерство энергетики США выделило Lyten 4 миллиона долларов на ускорение разработки.

Генеральный директор Lyten Дэн Кук назвал гигафабрику важной вехой для компании, описав литий-серу как "скачок в технологии аккумуляторов". Литий-серные аккумуляторы на 40% легче литий-ионных аккумуляторов и используют материалы, которые более распространены в США, в отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, которые зависят от импортируемых минералов, таких как никель, кобальт и графит.

Однако им все еще предстоит решить проблемы, такие как более короткий срок службы и меньшая стабильность, чем литий-ионные аккумуляторы, прежде чем они станут мейнстримом.

Напомним, компания ProLogium Technology представила батарею с анодным слоем из 100-процентного кремниевого композита. Она заряжается до 80% всего за 8,5 минут.