З'явиться перший у світі гігазавод із виробництва літій-сірчаних акумуляторів: що це дасть

Підприємство зможе виробляти батарей на 10 ГВт*год на рік після повного запуску. Фаза 1 почне роботу у 2027 році.

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Компанія Lyten побудує перший у світі гігазавод з виробництва літій-сірчаних акумуляторів у Ріно, штат Невада, США. Про це повідомляє Electrek.

Нова гігафабрика вироблятиме як катодні активні матеріали, так і літій-металеві аноди, а також збиратиме акумуляторні елементи в циліндричному та пакетному форматах. Lyten вже працює над цією технологією на своєму пілотному підприємстві в Сан-Хосе, Каліфорнія, яке працює з травня 2023 року.

Завод у Ріно є частиною плану Lyten з підтримки виходу на ринки мікромобільності, космосу, безпілотників і оборони, починаючи з 2024 і 2025 років. Компанія заявляє, що у неї вже є надійний портфель потенційних клієнтів, і вона розглядає цей новий гігантський завод як важливий крок на шляху до задоволення зростаючого попиту.

Гігафабрика Lyten охоплюватиме 1,25 мільйона квадратних футів на території кампуса площею 125 акрів у Reno AirLogistics Park. Спочатку на ній працюватимуть близько 200 осіб, а потім кількість робочих місць збільшиться до більш ніж 1000. Ці посади включатимуть ролі дослідників, інженерів, техніків тощо. Компанія планує почати будівництво на початку 2025 року.

Lyten також тісно співпрацює з Університетом Невади-Рено (UNR), коледжем Truckee Meadows Community College і членами Nevada Native American and Tribal для розробки кадрового резерву. Мета полягає в тому, щоб створити місцеві робочі місця і навчити талановиту робочу силу, яка зможе задовольнити передові виробничі потреби заводу.

Фахівці теж справедливо натхнені проєктом. Президент UNR Брайан Сандовал зазначив, що технологія Lyten відіграє ключову роль у зростаючій літієвій економіці північної Невади. Місцеві чиновники та керівники сфери освіти висловили свій ентузіазм, наголосивши на перевагах для спільноти, партнерства робочої сили та економічного розвитку.

У лютому 2024 року Chrysler оголосила про включення літій-сірчаних акумуляторів Lyten у свій концепт-кар Halcyon EV. У травні Lyten відправила літій-сірчані акумулятори Stellantis та іншим OEM-виробникам США і ЄС для тестування. Lyten отримала понад 425 мільйонів доларів інвестицій від компаній, включно зі Stellantis, а Міністерство енергетики США виділило Lyten 4 мільйони доларів на прискорення розробки.

Генеральний директор Lyten Ден Кук назвав гігафабрику важливою віхою для компанії, описавши літій-сіру як "стрибок у технології акумуляторів". Літій-сірчані акумулятори на 40% легші за літій-іонні акумулятори та використовують матеріали, що поширеніші у США, на відміну від традиційних літій-іонних акумуляторів, які залежать від імпортованих мінералів, таких як нікель, кобальт і графіт.

Однак їм все ще належить вирішити проблеми, такі як коротший термін служби і менша стабільність, ніж літій-іонні акумулятори, перш ніж вони стануть мейнстрімом.

Раніше писали, у чому перевага модульних батарей і чи варто їх встановлювати вдома. Системи, такі як Tesla Powerwall або LG Energy Solution enblock S, коштують недешево і займають багато місця, але зберігають велику кількість енергії.