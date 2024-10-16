Санкции против Китая вредят всему миру: производство процессоров может пострадать

Компания ASML лишилась более половины заказов. Всего за один день капитализация полупроводникового гиганта уменьшилась на 48,7 млрд евро.

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Акции крупного производителя полупроводникового оборудования ASML из Нидерландов 15 октября упали на 16% после публикации отчета о продажах. Журналисты сайта CNBC изучили эти данные и поделились своими выводами.

Чистые заказы за третий квартал 2024 года составили 2,6 млрд евро ($2,83 млрд), что почти в два раза ниже консенсусной оценки LSEG в 5,6 млрд евро. Однако чистые продажи превзошли ожидания и достигли 7,5 млрд евро. В ASML ожидают, что чистый объем продаж в 2025 году составит от 30 млрд до 35 млрд евро (от 32,6 млрд долларов США до 38,1 млрд долларов США), что соответствует нижней половине ранее озвученного ею диапазона.

Падение акций ASML привело к тому, что важнейшая полупроводниковая компания потеряла 48,7 млрд евро (52,99 млрд долларов США) рыночной капитализации за один день. На фоне этого события подешевели также акции других производителей чипов, включая Nvidia, Advanced Micro Devices и Broadcom.

"Хотя в сфере ИИ продолжают наблюдаться сильные разработки и потенциал роста, другим сегментам рынка требуется больше времени для восстановления. Сейчас кажется, что восстановление происходит более постепенно, чем ожидалось ранее", — заявил генеральный директор компании ASML Кристоф Фуке в отчете о доходах.

Как отмечает CNBC, оборудование ASML для экстремальной ультрафиолетовой литографии используются многими крупнейшими мировыми производителями микросхем — от Nvidia до Taiwan Semiconductor Manufacturing — для производства современных микросхем. Теперь же компания столкнулась с большими проблемами из-за ограничений на поставки оборудование в Китай со стороны США и Нидерландов.

В своей презентации по доходам за июнь ASML сообщила, что 49% ее продаж приходится на Китай. В сентябре Вашингтон ввел новые меры экспортного контроля критических технологий в Китай, включая передовые инструменты для производства чипов. Отдельно правительство Нидерландов объявило о планах взять под контроль экспорт машин ASML в страну.

Финансовый директор ASML Роджер Дассен заявил, что ожидает улучшения бизнеса в Китае вместе с увеличением количества заказов. По его мнению, китайский рынок даст компании 20% общего дохода в 2025 году.

Аналитики Bernstein в своем комментарии отметили более слабый, чем ожидалось, портфель заказов и неутешительный прогноз для ASML на 2025 год. По их мнению, понижение прогнозируемых показателей производителя указывает на то, что задержка циклического восстановления и особые проблемы клиентов оказывают сильное влияние на ожидания на 2025 год.

Аналитики Cantor, в свою очередь, заявили, что пессимистичный прогноз для ASML "явно разочаровывает" и пагубно повлияет на акции всей полупроводниковой отрасли. Однако эксперты считают, что отчет компании не говорит о каких-либо изменениях в темпах развития искусственного интеллекта.

В апреле писали, что Китай закупил у ASML оборудования на 2 млрд евро, несмотря на санкции США. Китайские компании сосредоточились на создании чипов старых поколений и запасаются литографическими машинами, не попадающими под экспортный контроль.

А недавно Китай разработал собственный литографический сканер, желая меньше зависеть от поставок ASML. Согласно документам, китайские инженеры создали машину на основе фторида аргона, способный печатать чипы по техпроцессу 65 нм.