Санкції проти Китаю шкодять усьому світу: виробництво процесорів може постраждати

Компанія ASML втратила більше половини замовлень. Лише за один день капіталізація напівпровідникового гіганта зменшилася на 48,7 млрд євро.

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Акції великого виробника напівпровідникового обладнання ASML з Нідерландів 15 жовтня впали на 16% після публікації звіту про продажі. Журналісти сайту CNBC вивчили ці дані і поділилися своїми висновками.

Чисті замовлення за третій квартал 2024 року склали 2,6 млрд євро ($2,83 млрд), що майже вдвічі нижче за консенсусну оцінку LSEG у 5,6 млрд євро. Однак чисті продажі перевершили очікування і досягли 7,5 млрд євро. В ASML очікують, що чистий обсяг продажів у 2025 році становитиме від 30 млрд до 35 млрд євро (від 32,6 млрд доларів США до 38,1 млрд доларів США), що відповідає нижній половині раніше озвученого нею діапазону.

Падіння акцій ASML призвело до того, що найважливіша напівпровідникова компанія втратила 48,7 млрд євро (52,99 млрд доларів США) ринкової капіталізації за один день. На тлі цієї події подешевшали також акції інших виробників чипів, включно з Nvidia, Advanced Micro Devices і Broadcom.

"Хоча у сфері ШІ продовжують спостерігатися сильні розробки та потенціал зростання, іншим сегментам ринку потрібно більше часу для відновлення. Зараз здається, що відновлення відбувається більш поступово, ніж очікувалося раніше", — заявив генеральний директор компанії ASML Крістоф Фуке у звіті про доходи.

Як зазначає CNBC, обладнання ASML для екстремальної ультрафіолетової літографії використовуються багатьма найбільшими світовими виробниками мікросхем — від Nvidia до Taiwan Semiconductor Manufacturing — для виробництва сучасних мікросхем. Тепер же компанія зіткнулася з великими проблемами через обмеження на постачання обладнання до Китаю з боку США та Нідерландів.

У своїй презентації щодо доходів за червень ASML повідомила, що 49% її продажів припадає на Китай. У вересні Вашингтон запровадив нові заходи експортного контролю критичних технологій до Китаю, включно з передовими інструментами для виробництва чипів. Окремо уряд Нідерландів оголосив про плани взяти під контроль експорт машин ASML у країну.

Фінансовий директор ASML Роджер Дассен заявив, що очікує поліпшення бізнесу в Китаї разом зі збільшенням кількості замовлень. На його думку, китайський ринок дасть компанії 20% загального доходу в 2025 році.

Аналітики Bernstein у своєму коментарі відзначили слабший, ніж очікувалося, портфель замовлень і невтішний прогноз для ASML на 2025 рік. На їхню думку, зниження прогнозованих показників виробника вказує на те, що затримка циклічного відновлення і особливі проблеми клієнтів мають сильний вплив на очікування на 2025 рік.

Аналітики Cantor, зі свого боку, заявили, що песимістичний прогноз для ASML "явно розчаровує" і згубно вплине на акції всієї напівпровідникової галузі. Однак експерти вважають, що звіт компанії не свідчить про будь-які зміни в темпах розвитку штучного інтелекту.

У квітні писали, що Китай закупив у ASML обладнання на 2 млрд євро, незважаючи на санкції США. Китайські компанії зосередилися на створенні чипів старих поколінь і запасаються літографічними машинами, що не потрапляють під експортний контроль.

А нещодавно Китай розробив власний літографічний сканер, бажаючи менше залежати від поставок ASML. Згідно з документами, китайські інженери створили машину на основі фториду аргону, здатну друкувати чіпи за техпроцесом 65 нм.