Samsung Galaxy S25 против iPhone 16: эксперты выяснили, какой смартфон будет популярнее

Эксперты полагают, что Samsung Galaxy S25 составит серьезную конкуренцию iPhone 16, и даже превзойдет его по целому ряду параметров.

Related video

Ожидается, что в начале 2025 года выйдет Samsung Galaxy S25. Эксперты издания tomsguide.com решили выяснить, сможет ли iPhone 16 выиграть в конкурентной борьбе.

iPhone 16, которому сейчас всего пару месяцев, — доступный флагманский телефон. Galaxy S25, скорее всего, станет его "эквивалентом" на ОС Android. Эксперты сосредоточились на базовых Galaxy S25 и iPhone 16, а не на вариантах Pro, Plus или Ultra, чтобы провести сравнение.

Galaxy S25, вероятно, выйдет в январе 2025 года. Запуск может сопровождаться повышением цены из-за дорогого чипа. Galaxy S24 продается по 800 долларов — по той же цене, что и iPhone 16, поэтому эксперты надеются, что Samsung не даст Apple преимущества, повысив стоимость своей новой модели.

Дизайн и экраны Samsung Galaxy S25 и iPhone 16

Ожидается, что Samsung не будет слишком сильно менять дизайн Galaxy S25 по сравнению с S24, судя по просочившимся рендерам, поэтому можно думать, что новый Galaxy будет иметь плоский экран, слегка изогнутые края и три индивидуально обведенные камеры на задней панели. Но размер может быть другим: 6,36 дюйма, а не 6,2-дюйма, как у Galaxy S24. Это сделало бы S25 ближе по размеру к iPhone 16 Pro, а не к 6,1-дюймовому iPhone 16.

iPhone 16 по-прежнему оснащается фирменной камерой Dynamic Island/вырезом Face ID. Однако его задние камеры изменили положение, чтобы выделить новинку. Появилась также кнопка действия, заменяющая слайдер отключения звука более универсальной клавишей, и был добавлен новый элемент управления камерой, чтобы помочь пользователям настраивать параметры камеры и делать фотографии без использования экранных кнопок.

Скорее всего, Galaxy S25 сохранит ту же технологию OLED-экрана, что и его предшественники, с адаптивной частотой обновления 120 Гц. iPhone 16 использует аналогичный OLED-экран, как и другие модели Galaxy S от Samsung, но с частотой обновления 60 Гц, из-за чего прокрутка приложений и высокопроизводительные игры выглядят прерывистыми.

На данный момент нет никаких серьезных слухов о цвете Galaxy S25. Можно только предполагать, что это будет палитра из четырех вариантов. iPhone 16 предлагается в черном, белом, розовом, бирюзовом и ультрамариновом цветах. Возможно, у Samsung есть не менее яркие варианты для S25.

Процессоры и камеры Galaxy S25 и iPhone 16

Неизвестно, какой чип будет работать в Galaxy S25. По слухам, это может быть Snapdragon 8 Gen 4.Однако Galaxy S25 также может использовать фирменный чип Samsung Exynos 2500 или даже MediaTek Dimensity 9400.

Что касается iPhone 16, он оснащен чипом Apple A18. Хотя он не такой мощный, как A18 Pro, он превосходит процессор Galaxy S24 в тестах ЦП, но проигрывает в тестах ГП. Сможет ли он конкурировать с любым чипом, который окажется в Galaxy S25, — большой вопрос.

Apple улучшила время работы аккумулятора iPhone 16 по сравнению с iPhone 15, но он все еще отстает от Galaxy S24. Он заряжается быстрее, что, возможно, является преимуществом. Однако в остальном Samsung впереди.

Galaxy S25 сможет опередить iPhone 16, так как использует 48-мегапиксельную основную, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную и 12-мегапиксельную селфи-камеру, что покрывает большинство потребностей в фотографии, но без специального зум-объектива iPhone всегда будет проигрывать по крайней мере в одном сравнении камер с Galaxy S25, полагают эксперты.

Смартфоны Galaxy S25 Фото: Phone Arena

Операционные системы Galaxy S25 и iPhone 16

One UI 7 (на основе Android 15) должна стать операционной системой Galaxy S25. Помимо новых элементов дизайна, которые были анонсированы, вероятно, S25 дебютирует с новым или обновленным поколением функций Galaxy AI, таких как транскрипция, перевод, резюме и редактирование изображений и видео.

Он также может получить спутниковое подключение, аналогичное Emergency SOS через Satellite от Apple или Satellite SOS от Google. И, судя по обещанным семи годам обновлений Galaxy S24, Galaxy S25 получит такой же длительный график обновлений.

Операционка iOS 18 дает возможность использовать функции Apple Intelligence, хотя ожидается, что они появятся только в конце октября 2024 года, почти через два месяца после запуска телефона.

Обычно Apple предлагает новым iPhone около пяти лет обновлений, что, по-видимому, дает Galaxy S25 преимущество, когда дело доходит до поддержания телефона в рабочем состоянии как можно дольше. Но это может измениться, если Apple захочет последовать примеру Samsung и других брендов.

Выводы экспертов

По чистой стоимости Galaxy S25, вероятно, будет лучшим смартфоном с большим дисплеем, чипсетом, который лучше подходит для приложений с тяжелой графикой, и более длительным временем автономной работы. Но iPhone 16 — это, ну, iPhone, и это имеет большое значение, когда дело доходит до обновлений, если учесть, сколько пользователей уже имеют iPhone или хотят попробовать Apple Intelligence или Camera Control. Мы продолжим следить за слухами по мере их развития, но это определенно будет интересное противостояние, как только Galaxy S24 впервые появится и выступит против iPhone 16.

Ранее мы писали про лучшие смартфоны Samsung в 2024 году. У Samsung есть хороший вариант для любой ценовой категории: от бюджетного Galaxy A35 до модного складного Galaxy Z Fold 6.