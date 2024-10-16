Samsung Galaxy S25 проти iPhone 16: експерти з'ясували, який смартфон буде популярнішим

Експерти вважають, що Samsung Galaxy S25 становитиме серйозну конкуренцію iPhone 16, і навіть перевершить його за цілою низкою параметрів.

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Очікується, що на початку 2025 року вийде Samsung Galaxy S25. Експерти видання tomsguide.com вирішили з'ясувати, чи зможе iPhone 16 виграти в конкурентній боротьбі.

iPhone 16, якому зараз лише кілька місяців, — доступний флагманський телефон. Galaxy S25, найімовірніше, стане його "еквівалентом" на ОС Android. Експерти зосередилися на базових Galaxy S25 і iPhone 16, а не на варіантах Pro, Plus або Ultra, щоб провести порівняння.

Galaxy S25, імовірно, вийде в січні 2025 року. Запуск може супроводжуватися підвищенням ціни через дорогий чіп. Galaxy S24 продається за 800 доларів — за тією ж ціною, що й iPhone 16, тому експерти сподіваються, що Samsung не дасть Apple переваги, підвищивши вартість своєї нової моделі.

Дизайн та екрани Samsung Galaxy S25 й iPhone 16

Очікується, що Samsung не буде надто сильно змінювати дизайн Galaxy S25 порівняно з S24, судячи з рендерів, які просочилися, тому можна думати, що новий Galaxy матиме плоский екран, злегка вигнуті краї і три індивідуально обведені камери на задній панелі. Але розмір може бути іншим: 6,36 дюйма, а не 6,2-дюйма, як у Galaxy S24. Це зробило б S25 ближчим за розміром до iPhone 16 Pro, а не до 6,1-дюймового iPhone 16.

iPhone 16, як і раніше, оснащується фірмовою камерою Dynamic Island/вирізом Face ID. Однак його задні камери змінили положення, щоб виділити новинку. З'явилася також кнопка дії, що замінює слайдер вимкнення звуку універсальнішою клавішею, було додано новий елемент управління камерою, щоб допомогти користувачам налаштовувати параметри камери і робити фотографії без використання екранних кнопок.

Найімовірніше, Galaxy S25 збереже ту ж технологію OLED-екрану, що і його попередники, з адаптивною частотою оновлення 120 Гц. iPhone 16 використовує аналогічний OLED-екран, як і інші моделі Galaxy S від Samsung, але з частотою оновлення 60 Гц, через що прокрутка застосунків і високопродуктивні ігри здаються переривчастими.

Наразі немає жодних серйозних чуток про колір Galaxy S25. Можна тільки припускати, що це буде палітра з чотирьох варіантів. iPhone 16 пропонується в чорному, білому, рожевому, бірюзовому і ультрамариновому кольорах. Можливо, у Samsung є не менш яскраві варіанти для S25.

Процесори та камери Galaxy S25 й iPhone 16

Невідомо, який чип працюватиме в Galaxy S25. За чутками, це може бути Snapdragon 8 Gen 4. Однак Galaxy S25 також може використовувати фірмовий чип Samsung Exynos 2500 або навіть MediaTek Dimensity 9400.

Що стосується iPhone 16, він оснащений чипом Apple A18. Хоча він не такий потужний, як A18 Pro, він перевершує процесор Galaxy S24 у тестах ЦП, але програє в тестах ГП. Чи зможе він конкурувати з будь-яким чіпом, який опиниться в Galaxy S25, — велике питання.

Apple поліпшила час роботи акумулятора iPhone 16 порівняно з iPhone 15, але він все ще відстає від Galaxy S24. Той заряджається швидше, що, можливо, є перевагою. Однак в іншому Samsung попереду.

Galaxy S25 зможе випередити iPhone 16, оскільки використовує 48-мегапіксельну основну, 12-мегапіксельну надширококутну і 12-мегапіксельну селфі-камеру, що покриває більшість потреб у фотографії, але без спеціального зум-об'єктива iPhone завжди буде програвати принаймні в одному порівнянні камер із Galaxy S25, вважають експерти.

Смартфони Galaxy S25 Фото: Phone Arena

Операційні системи Galaxy S25 та iPhone 16

One UI 7 (на основі Android 15) має стати операційною системою Galaxy S25. Крім нових елементів дизайну, які були анонсовані, ймовірно, S25 дебютує з новим або оновленим поколінням функцій Galaxy AI, таких як транскрипція, переклад, резюме та редагування зображень і відео.

Він також може отримати супутникове підключення, аналогічне Emergency SOS через Satellite від Apple або Satellite SOS від Google. І, судячи з обіцяних семи років оновлень Galaxy S24, Galaxy S25 отримає такий же тривалий графік оновлень.

Операційка iOS 18 дає можливість використовувати функції Apple Intelligence, хоча очікується, що вони з'являться тільки наприкінці жовтня 2024 року, майже через два місяці після запуску телефону.

Зазвичай Apple пропонує новим iPhone близько п'яти років оновлень, що, мабуть, дає Galaxy S25 перевагу, коли справа доходить до підтримання телефону в робочому стані якомога довше. Але це може змінитися, якщо Apple захоче наслідувати приклад Samsung та інших брендів.

Висновки експертів

За чистою вартістю Galaxy S25, імовірно, буде кращим смартфоном із більшим дисплеєм, чипсетом, який краще підходить для додатків із важкою графікою, і тривалішим часом автономної роботи. Але iPhone 16 — ну, це iPhone, що має велике значення, коли справа доходить до оновлень, якщо врахувати, скільки користувачів уже мають iPhone або хочуть спробувати Apple Intelligence чи Camera Control. Ми продовжимо стежити за чутками в міру їхнього розвитку, але це, безумовно, буде цікавим протистоянням, щойно Galaxy S24 уперше з'явиться і виступить проти iPhone 16.

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