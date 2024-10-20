"Атакует мнением робота": парень пожаловался, что его девушка использует ChatGPT в ссорах

По словам молодого человека, девушка излагает ситуацию так, будто он изначально не прав, а ChatGPT с ней соглашается и подсказывает аргументы для спора.

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Молодой человек пожаловался, что его девушка использует во время конфликтов ChatGPT, побеждая таким образом в спорах. Об этом он написал в Reddit.

Автор публикации рассказал, что встречается со своей девушкой уже 8 месяцев. За это время у пары было несколько крупных ссор и несколько мелких разногласий, во время которых девушка уходила обсуждать ситуацию с ChatGPT.

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По словам парня, после общения с ChatGPT девушка возвращалась к спору с хорошо подготовленными аргументами. Если же молодой человек высказывал недовольство, девушка заявляла, что-то в духе "ChatGPT говорит, что ты неуверен в себе" или "ChatGPT говорит, что у тебя не хватает эмоционального потенциала, чтобы понять, что я говорю".

"Такое чувство, будто меня атакуют мнением и мыслями робота. Человеку практически невозможно запомнить каждую мелочь и разложить ее по частям, но у ИИ с этим нет проблем", — пожаловался парень.

По словам автора публикации, главная проблема заключается в том, что девушка излагает ситуацию так, будто он изначально не прав, а ChatGPT с ней соглашается, не давая ему возможности высказаться. Он также уточнил, что ему 25 лет, а девушке – 28.

Напомним, в Китае правительство создало чат-бота на основе искусственного интеллекта, обученного мыслить как генеральный секретарь Центрального коммитета Коммунистической партии Си Цзиньпин.

В свою очередь сотрудники компании Broadcom VMware определили, что необычные подсказки помогают повысить производительность больших языковых моделей, на основе которых работают "умные" чат-боты вроде ChatGPT. Например, их можно попросить сыграть роль капитана звездолета.