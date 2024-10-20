"Атакує думкою робота": хлопець поскаржився, що його дівчина використовує ChatGPT у сварках

За словами молодої людини, дівчина викладає ситуацію так, ніби вона спочатку не має рації, а ChatGPT з нею погоджується і підказує аргументи для суперечки.

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Молода людина поскаржилася, що її дівчина використовує під час конфліктів ChatGPT, перемагаючи таким чином у суперечках. Про це він написав у Reddit.

Автор публікації розповів, що зустрічається зі своєю дівчиною вже 8 місяців. За цей час у пари було кілька великих сварок та кілька дрібних розбіжностей, під час яких дівчина йшла обговорювати ситуацію з ChatGPT.

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За словами хлопця, після спілкування з ChatGPT дівчина поверталася до суперечки із добре підготовленими аргументами. Якщо ж хлопець висловлював невдоволення, дівчина заявляла, що щось у дусі "ChatGPT каже, що ти невпевнений у собі" або "ChatGPT каже, що в тебе не вистачає емоційного потенціалу, щоб зрозуміти, що я говорю".

"Таке почуття, ніби мене атакують думкою та думками робота. Людині практично неможливо запам'ятати кожну дрібницю і розкласти її частинами, але в ІІ з цим немає проблем", — поскаржився хлопець.

За словами автора публікації, головна проблема полягає в тому, що дівчина викладає ситуацію так, ніби він спочатку не має рації, а ChatGPT з нею погоджується, не даючи йому можливості висловитися. Він також уточнив, що йому 25 років, а дівчині – 28 років.

Нагадаємо, в Китаї уряд створив чат-бота на основі штучного інтелекту, навченого мислити як генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Сі Цзіньпін.

У свою чергу, співробітники компанії Broadcom VMware визначили, що незвичайні підказки допомагають підвищити продуктивність великих мовних моделей, на основі яких працюють "розумні" чат-боти на кшталт ChatGPT. Наприклад, їх можна попросити зіграти роль капітана зорельоту.