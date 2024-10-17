Создана технология превращения зданий в генераторы энергии: ее искали веками

Любую поверхность можно будет превратить в фотоэлемент, генерирующий чистую энергию.

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Недавние инновации в области фотоэлектрических элементов гарантируют, что здания вскоре смогут генерировать энергию и станут активом в борьбе с изменением климата. Об этом пишет ecoticias.com.

Солнечные панели используются для преобразования солнечного света в электроэнергию. Однако из-за нехватки площадей на крышах, размеров и жесткости батарей на основе кремния их использование ограничено. Однако исследователи разработали новые, тонкие, легкие панели, которые можно устанавливать на любой поверхности.

Одним из лучших примеров являются "пленки" от Heliatek, которые можно наносить на цилиндрические или изогнутые подложки, требующие склеивания, такие как резервуары для воды и фасады зданий. Эти фотоэлементы легче обычных кремниевых ячеек. Технология является революционной, поскольку она переносит солнечную энергию с крыш на стены, окна и даже интерьеры, пишет СМИ.

Фотоэлементы являются одной из самых привлекательных технологий, поскольку они позволяют включать фотоэлектрические поверхности в проекты зданий, тем самым превращая здания в объекты по производству энергии. Эти солнечные элементы следующего поколения можно интегрировать прямо в строительный материал конструкций. "Теперь дизайнеры мечтают использовать фасады, окна и многие другие компоненты дизайна зданий в качестве источников зеленой электроэнергии", — говорится в материале.

Солнечные пленки Heliatek можно наносить на боковые стороны ветряных мельниц, на автобусные остановки и даже на офисные здания. Возможность использования энергии с вертикальных поверхностей, в дополнение к возможности установки прозрачных солнечных батарей в окнах, подразумевает, что покрытие любого здания сможет обеспечивать людей электроэнергией. Если бы во всех зданиях были установлены такие панели, они могли бы удовлетворять собственные потребности в электроэнергии и даже продавать излишки обратно в сеть, превращая каждое строение в городе в электростанцию.

Несмотря на возможности фотоэлементов, необходимо решить некоторые проблемы, такие как дальнейшее развитие производственных технологий и увеличение срока их службы. Устройства с наивысшей эффективностью все еще являются исследовательскими концепциями и доступны только в виде прототипов. Однако работа по повышению их долговечности продолжается. Когда эти солнечные элементы будут усовершенствованы, а их стоимость значительно снизится, их использование кардинально изменит саму концепцию генерации электроэнергии в городских районах.

Ране мы писали, что найден "чудесный" материал для солнечных панелей. Солнечные панели на основе перовскита являются оптимистичной технологией, готовой преобразовать солнечный сектор.