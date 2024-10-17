Створено технологію перетворення будівель на генератори енергії: її шукали століттями

Будь-яку поверхню можна буде перетворити на фотоелемент, що генерує чисту енергію.

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Нещодавні інновації в галузі фотоелектричних елементів гарантують, що будівлі незабаром зможуть генерувати енергію та стануть активом у боротьбі зі зміною клімату. Про це пише ecoticias.com.

Сонячні панелі використовуються для перетворення сонячного світла на електроенергію. Однак через брак площ на дахах, розмірів та жорсткості батарей на основі кремнію їх використання обмежене. Однак дослідники розробили нові, тонкі, легкі панелі, які можна встановлювати на будь-якій поверхні.

Одним із найкращих прикладів є "плівки" від Heliatek, які можна наносити на циліндричні або вигнуті підкладки, що вимагають склеювання, такі як резервуари для води та фасади будівель. Ці фотоелементи легші за звичайні кремнієві осередки. Технологія є революційною, оскільки вона переносить сонячну енергію з дахів на стіни, вікна та навіть інтер'єри, пише ЗМІ.

Фотоелементи є однією з найпривабливіших технологій, оскільки вони дозволяють включати фотоелектричні поверхні в проєкти будівель, тим самим перетворюючи будинки на об'єкти з виробництва енергії. Ці сонячні елементи наступного покоління можна інтегрувати у будівельний матеріал конструкцій. "Тепер дизайнери мріють використовувати фасади, вікна та багато інших компонентів дизайну будівель як джерела зеленої електроенергії", — йдеться в матеріалі.

Сонячні плівки Heliatek можна наносити на бічні сторони вітряків, автобусні зупинки і навіть на офісні будівлі. Можливість використання енергії з вертикальних поверхонь, крім можливості встановлення прозорих сонячних батарей у вікнах, передбачає, що покриття будь-якої будівлі зможе забезпечувати людей електроенергією. Якби у всіх будинках були встановлені такі панелі, вони могли б задовольняти власні потреби в електроенергії та навіть продавати надлишки назад у мережу, перетворюючи кожну будову в місті на електростанцію.

Попри можливості фотоелементів, необхідно вирішити деякі проблеми, такі як подальший розвиток виробничих технологій та збільшення терміну їхньої служби. Пристрої з найвищою ефективністю все ще є дослідницькими концепціями і доступні лише як прототипи. Проте робота з підвищення їхньої довговічності триває. Коли ці сонячні елементи будуть удосконалені, а їхня вартість значно знизиться, їх використання кардинально змінить саму концепцію генерації електроенергії у міських районах.

Раніше ми писали, що знайдено "чудовий" матеріал для сонячних панелей. Сонячні панелі на основі перовскіту є оптимістичною технологією, яка готова перетворити сонячний сектор.