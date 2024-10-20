Лучшие смартфоны среднего класса 2024 года: обзор моделей Samsung, Motorola, Google (видео)

Специалисты протестировали Google Pixel 8a, Pixel 7a, iPhone SE 3, Samsung Galaxy A55 5G, Motorola Edge 50 Fusion и представили свои выводы.

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Эксперты издания Еxpert Reviews выбрали несколько смартфонов для тестов, чтобы определить самые производительные модели, которые могли бы удовлетворить требовательных пользователей, которые не хотят тратить много денег на покупку гаджетов. Результаты они опубликовали на официальном сайте.

Google Pixel 8a: лучший телефон среднего класса в целом

Этот смартфон немного подорожал по сравнению со своим предшественником (подробнее об этом ниже), но нельзя отрицать, что Google Pixel 8a заслуживает дополнительных денег благодаря нескольким заметным улучшениям, пишут тестировщики.

Новый чипсет Tensor G3 обеспечивает мощную производительность, которая соответствует Pixel 8, его поддержка программного обеспечения была расширена до семи лет, лидирующих в своем классе, и хотя дисплей такой же четкий и точный в цвете, как и прежде, теперь он также обновляется с частотой 120 Гц.

Камеры всегда были ключевым фактором в телефонах Pixel, и 8a не стал исключением. Обе двойные задние камеры хороши, причем основная камера особенно хорошо снимает одни из самых ярких и детализированных изображений. Плюс ко всему разработчики включили функции ИИ, такие как Best Take с заменой лиц и Magic Eraser для очистки сцен, а также совместимость с Gemini AI от Google.

Основные характеристики:

Процессор: 3 ГГц Google Tensor G3;

Экран: 6,1 дюйма, 2400 x 1080;

Камера: 64 МП, 13 МП (широкая);

Память: 128 ГБ, 256 ГБ;

Операционная система: Android 14.

Также рекомендуется Google Pixel 7a

Если цена Pixel 8a не устраивает, то эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько подешевевший Google Pixel 7a — модель предыдущего поколения. Поддержка программного обеспечения не такая обширная, как у 8а, и нет доступа к функционалу Gemini AI, но процессор Tensor G2 по-прежнему отлично работает, и камеры тоже на высоте, подчеркивают тестировщики.

Дисплей четкий и с точной цветопередачей, хотя у него всего 90 Гц частота обновления, а аккумулятор почти такой же, как у Pixel 8a. Так что, если соотношение цены и качества важнее скорости, стоит рассмотреть Pixel 7a, уверены специалисты.

iPhone SE 3 (2022): Лучший iPhone среднего класса

Может показаться, что этот гаджет пережиток прошлого, но iPhone SE 3 (2022) — лучший смартфон Apple по соотношению цена/качество, говорится в материале. Apple предпочитает, чтобы клиенты тратили больше денег на последнее поколение смартфонов, но более низкая цена iPhone SE 3 делает его гораздо более привлекательным предложением, полагают эксперты.

Несмотря на то, что он стоит более чем в два раза дешевле последней новинки американского техногиганта, iPhone SE 3 (2022) использует тот же быстрый процессор, что и iPhone 13 — A15 Bionic, — который показывает хорошие результаты в тестах ЦП. Единственная "ложка дегтя" — работа аккумулятора, которого в тесте с зацикленным видео его хватило всего на 12 часов.

"Если вы не хотите тратить кучу денег на новый iPhone и не против пожертвовать несколькими функциями камеры и меньшим дизайном, то iPhone SE — это, безусловно, лучший телефон Apple, который вы можете купить прямо сейчас", — уверены авторы материала.

Основные характеристики:

Процессор: 3,23 ГГц Apple A15 Bionic;

Экран: 4,7 дюйма 1334 x 750;

Камера: 12 МП;

Память: 64 ГБ, 128 ГБ, 512 ГБ;

Операционная система: iOS 15.

Galaxy A55 5G: лучший телефон Samsung среднего класса

Если бюджет не позволяет купить последнюю модель из серии S от Samsung, то на рынке есть гораздо более доступный Samsung Galaxy A55 5G. Этот телефон среднего класса имеет схожий дизайн с флагманами Samsung — с плоскими краями и "плавающими" задними камерами — хотя он немного тяжелее и толще. Если на это можно закрыть глаза, то можно стать обладателем производительного гаджета, который показал хорошие результаты в тестах производительности ЦП и ГП и продержался чуть более 24 часов в тесте на время работы батареи с циклическим видео.

Дисплей у него не такой четкий, как у Galaxy A54 — из-за того, что он на 0,2 дюйма больше — но он яркий, с немного улучшенной точностью цветопередачи.

"Мы не увидели особых улучшений работы камер, но их линзы все еще достаточно надежны для своей цены, способны делать подробные и хорошо освещенные изображения, особенно в сложных условиях освещения", — пишут эксперты.

Основные характеристики:

Процессор: 3 ГГц Google Tensor G3;

Экран: 6,1 дюйма, 2400 x 1080;

Камера: 64 МП, 13 МП (широкоугольная);

Память: 128 ГБ, 256 ГБ;

Операционная система: Android 14.

Motorola Edge 50 Fusion: лучший смартфон среднего класса

Вместо Google Pixel 8a можно присмотреться к Motorola Edge 50 Fusion. За практически ту же цену клиент получит большое количество качественных функций, включая основную камеру, которая отлично работает как при хорошем, так и при слабом освещении, четкий, точный по цветопередаче дисплей и одно из лучших времен автономной работы среди всех телефонов среднего класса. Его аккумулятор довольно быстро заряжается, а зарядное устройство мощностью 68 Вт восстанавливает его до 100% менее чем за 40 минут.

К сожалению, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карты microSD отсутствуют, а сверхширокоугольная камера, хотя и надежная, не так хороша, как основная. Но даже с учетом этих незначительных недостатков тут выдержан баланс цены и качества. Pixel 8a по-прежнему остается лучшим в целом благодаря поддержке Gemini AI и семи годам поддержки программного обеспечения, но Motorola Edge 50 Fusion — это телефон среднего класса, который может с ним посоперничать, сделали вывод специалисты.

Основные характеристики:

Процессор: 2,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

Экран: 6,7 дюйма, 2400 x 1080;

Камера: 50 МП, 13 МП (широкоугольная);

Память: 256 ГБ;

Операционная система: Android 14.

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