Найкращі смартфони середнього класу 2024 року: огляд моделей Samsung, Motorola, Google (відео)

Фахівці протестували Google Pixel 8a, Pixel 7a, iPhone SE 3, Samsung Galaxy A55 5G, Motorola Edge 50 Fusion та представили свої висновки.

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Експерти видання Еxpert Reviews вибрали кілька смартфонів для тестів, щоб визначити найпродуктивніші моделі, які могли б задовольнити вимогливих користувачів, які не хочуть витрачати багато грошей на придбання гаджетів. Результати вони опублікували на офіційному веб-сайті.

Google Pixel 8a: найкращий телефон середнього класу в цілому

Цей смартфон трохи подорожчав порівняно зі своїм попередником (докладніше про це нижче), але не можна заперечувати, що Google Pixel 8a заслуговує на додаткові гроші завдяки декільком помітним поліпшенням, пишуть тестувальники.

Новий чіпсет Tensor G3 забезпечує потужну продуктивність, яка відповідає Pixel 8, його підтримка програмного забезпечення була розширена до семи років, що лідирують у своєму класі, і хоча дисплей такий самий чіткий і точний у кольорі, як і раніше, тепер він також оновлюється із частотою 120 Гц.

Камери завжди були ключовим фактором у телефонах Pixel, і 8a не став винятком. Обидві подвійні задні камери хороші, причому основна камера особливо добре знімає одні з найяскравіших і деталізованих зображень. Плюс до всього розробники включили функції ІІ, такі як Best Take із заміною осіб та Magic Eraser для очищення сцен, а також сумісність із Gemini AI від Google.

Основні характеристики:

Процесор: 3 ГГц Google Tensor G3;

Екран: 6,1 дюйми, 2400 x 1080;

Камера: 64 МП, 13 МП (широка);

Пам'ять: 128 ГБ; 256 ГБ;

Операційна система: Android 14

Також рекомендується Google Pixel 7a

Якщо ціна Pixel 8a не влаштовує, то експерти рекомендують звернути увагу на кілька подешевшали Google Pixel 7a — модель попереднього покоління. Підтримка програмного забезпечення не така велика, як у 8а, і немає доступу до функціонала Gemini AI, але процесор Tensor G2, як і раніше, відмінно працює, і камери теж на висоті, підкреслюють тестувальники.

Дисплей чіткий і з точною передачею кольору, хоча у нього всього 90 Гц частота оновлення, а акумулятор майже такий же, як у Pixel 8a. Отже, якщо співвідношення ціни і якості важливіше за швидкість, варто розглянути Pixel 7a, впевнені фахівці.

iPhone SE 3 (2022): Найкращий iPhone середнього класу

Може здатися, що цей гаджет пережиток минулого, але iPhone SE 3 (2022) – найкращий смартфон Apple за співвідношенням ціна/якість, йдеться у матеріалі. Apple вважає за краще, щоб клієнти витрачали більше грошей на останнє покоління смартфонів, але нижча ціна iPhone SE 3 робить його набагато привабливішою пропозицією, вважають експерти.

Незважаючи на те, що він коштує більш ніж у два рази дешевше за останню новинку американського техногіганта, iPhone SE 3 (2022) використовує той же швидкий процесор, що і iPhone 13 — A15 Bionic, — який показує хороші результати в тестах ЦП. Єдина "ложка дьогтю" — робота акумулятора, якого в тесті із зацикленим відео його вистачило лише на 12 годин.

"Якщо ви не хочете витрачати купу грошей на новий iPhone і не проти пожертвувати кількома функціями камери та меншим дизайном, то iPhone SE — це, безумовно, найкращий телефон Apple, який ви можете купити прямо зараз", — упевнені автори матеріалу.

Основні характеристики:

Процесор: 3,23 ГГц Apple A15 Bionic;

Екран: 4,7 дюйми 1334 x 750;

Камера: 12 МП;

Пам'ять: 64 ГБ, 128 ГБ, 512 ГБ;

Операційна система: iOS 15

Galaxy A55 5G: найкращий телефон Samsung середнього класу

Якщо бюджет не дозволяє купити останню модель із серії S від Samsung, то на ринку є набагато доступніший Samsung Galaxy A55 5G. Цей телефон середнього класу має схожий дизайн з флагманами Samsung — з плоскими краями і "плаваючими" задніми камерами — хоча він трохи важчий і товщий. Якщо на це можна заплющити очі, то можна стати власником продуктивного гаджета, який показав хороші результати в тестах продуктивності ЦП та ДП і протримався трохи більше 24 годин у тесті на час роботи батареї з циклічним відео.

Дисплей у нього не такий чіткий, як у Galaxy A54 — через те, що він на 0,2 дюйма більше — але він яскравий, з трохи покращеною точністю передачі кольору.

"Ми не побачили особливих покращень роботи камер, але їхні лінзи все ще досить надійні для своєї ціни, здатні робити докладні та добре освітлені зображення, особливо у складних умовах освітлення", — пишуть експерти.

Основні характеристики:

Процесор: 3 ГГц Google Tensor G3;

Екран: 6,1 дюйми, 2400 x 1080;

Камера: 64 МП, 13 МП (ширококутна);

Пам'ять: 128 ГБ; 256 ГБ;

Операційна система: Android 14

Motorola Edge 50 Fusion: найкращий смартфон середнього класу

Замість Google Pixel 8a можна придивитися до Motorola Edge 50 Fusion. За практично ту ж ціну клієнт отримає велику кількість якісних функцій, включаючи основну камеру, яка відмінно працює як при хорошому, так і при слабкому освітленні, чіткий, точний по передачі кольорів дисплей і один з кращих часів автономної роботи серед усіх телефонів середнього класу. Його акумулятор досить швидко заряджається, а зарядний пристрій потужністю 68 Вт відновлює його до 100% за 40 хвилин.

На жаль, роз'єм для навушників 3,5 мм і слот для картки microSD відсутні, а надширококутна камера, хоч і надійна, не така гарна, як основна. Але навіть з урахуванням цих незначних недоліків тут витримано баланс ціни та якості. Pixel 8a, як і раніше, залишається найкращим в цілому завдяки підтримці Gemini AI і семи рокам підтримки програмного забезпечення, але Motorola Edge 50 Fusion – це телефон середнього класу, який може з ним посоперничати, зробили висновок фахівці.

Основні характеристики:

Процесор: 2,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

Екран: 6,7 дюйми, 2400 x 1080;

Камера: 50 МП, 13 МП (ширококутна);

Пам'ять: 256 ГБ;

Операційна система: Android 14

Раніше ми писали про характеристики найкращих бюджетних смартфонів 2024 року від Motorola, Honor, Apple. Серед актуальних моделей смартфонів у 2024 році – Honor 200 Lite, Apple iPhone 11, Motorola Moto G84 5G. Серед переваг — акумулятори та чіпсети.