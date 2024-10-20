Apple "помогает" Китаю: компания разрабатывает аккумуляторные технологии, опережающие США

Сообщают, что батарея Blade, являющаяся сейчас ключевой особенностью китайских автомобилей BYD, была использована благодаря первому вкладу Apple.

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Apple работала с китайским автопроизводителем BYD на протяжении нескольких лет в рамках его отложенного автомобильного проекта, сосредотачиваясь на разработке аккумуляторов большого радиуса действия. Об этом пишет Intersting Engineering.

Это сотрудничество, которое недавно оставалось в тайне, сыграло ключевую роль в формировании современных технологий аккумуляторов, согласно разным сообщениям источников.

Партнерство началось примерно в 2017 году. Обе компании вместе работали над системой аккумуляторов с использованием литий-железо-фосфатных элементов (LFP). Их целью было создание более безопасных и эффективных аккумуляторов для электромобилей (EV).

Технология должна была обеспечить более длительный радиус действия и улучшенную безопасность по сравнению с обычными аккумуляторами электромобилей того времени. Хотя Apple не владеет правами на текущую технологию аккумуляторов Blade от BYD, это сотрудничество показывает, насколько серьезно технологичный гигант воспринял свои амбиции выйти на автомобильный рынок.

В последнее десятилетие Apple тратила около 1 миллиарда долларов в год на свой автомобильный проект, который часто называли одним из "следующих великих вещей", прежде чем его официально отменили в феврале.

Аккумуляторная система, разработанная Apple совместно с BYD, была специально сконфигурирована для предусмотренного Apple электромобиля. Инженеры Apple привнесли свой опыт в усовершенствованную конструкцию аккумуляторной батареи и управления теплом, в то время как BYD внесла свой вклад в производственные возможности и прорывы с элементами LFP.

Это сотрудничество дало ценную информацию, хотя Apple никогда не владела технологией аккумуляторов Blade.

Аккумулятор Blade от BYD теперь используется во всех электромобилях, помогая компании увеличить продажи. В 2023 году компания BYD продала 3 миллиона электрических и гибридных автомобилей, что значительно больше, чем только 179 054 единиц, проданных тремя годами ранее. Этот успех помог BYD ненадолго опередить Tesla как крупнейшего мирового продавца электромобилей, закрепив свое место как крупнейшего автопроизводителя.

Партнерство было начато почти десять лет назад, когда Apple искала основные технологии своего автомобильного проекта. Согласно сообщениям, инженеры BYD продемонстрировали ранние версии своей батареи Blade, поразив руководителей Apple ее потенциалом безопасности и хранения. К тому времени Apple уже работала над разными технологиями аккумуляторов, включая никелевые и щелочные аккумуляторы, и инвестировала миллионы в разработку аккумуляторных блоков. Цель заключалась в том, чтобы объединить усилия обеих компаний по созданию безопасной аккумуляторной системы большой дальности для электромобиля Apple.

Это сотрудничество, которое до недавнего времени оставалось в тайне, сыграло ключевую роль в формировании современных технологий аккумуляторов, согласно разным сообщениям источников, знакомых с проектом. Обе компании вместе работали над системой аккумуляторов с использованием литий-железо-фосфатных элементов (LFP). Их целью было создать более безопасные и эффективные аккумуляторы для электромобилей. Технология должна была обеспечить более длительный радиус действия и улучшенную безопасность по сравнению с обычными аккумуляторами электромобилей того времени. Хотя Apple не владеет правами на текущую технологию аккумуляторов Blade от BYD, это сотрудничество показывает, насколько серьезно технологичный гигант воспринял свои амбиции выйти на автомобильный рынок.

В последнее десятилетие Apple тратила около 1 миллиарда долларов в год на свой автомобильный проект, который часто называли одним из "следующих великих вещей", прежде чем его официально отменили в феврале. Однако автомобильный проект Apple не стал полной утратой. Работа, выполненная в технологии аккумуляторов, помогла компании разработать другие продукты, такие как гарнитура Vision Pro и процессор Neural Engine AI, который сегодня имеется во многих устройствах компании. Это также заложило основу для растущего интереса Apple к робототехнике, продемонстрировав, как упраздненный проект все еще может стимулировать инновации неожиданным образом.

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