Apple "допомагає" Китаю: компанія розробляє акумуляторні технології, які випереджають США

Повідомляють, що батарея Blade, яка зараз є ключовою особливістю китайських автомобілів BYD, була використана завдяки першому внеску Apple.

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Apple працювала з китайським автовиробником BYD протягом кількох років у рамках його нині відкладеного автомобільного проєкту, зосереджуючись на розробці акумуляторів великого радіусу дії. Про це пише Intersting Engineering.

Ця співпраця, яка донедавна залишалася в таємниці, зіграла ключову роль у формуванні сучасних технологій акумуляторів, згідно з різними повідомленнями джерел.

Партнерство почалося приблизно в 2017 році. Обидві компанії разом працювали над системою акумуляторів з використанням літій-залізо-фосфатних елементів (LFP). Їхньою метою було створити безпечніші та ефективніші акумулятори для електромобілів (EV).

Технологія мала забезпечити довший радіус дії та покращену безпеку порівняно зі звичайними акумуляторами електромобілів того часу. Хоча Apple не володіє правами на поточну технологію акумуляторів Blade від BYD, ця співпраця показує, наскільки серйозно технологічний гігант сприйняв свої амбіції вийти на автомобільний ринок.

Протягом останнього десятиліття Apple витрачала близько 1 мільярда доларів на рік на свій автомобільний проєкт, який часто називали одним із "наступних великих речей", перш ніж його офіційно скасували в лютому.

Акумуляторна система, розроблена Apple спільно з BYD, була спеціально налаштована для передбаченого Apple електромобіля. Інженери Apple привнесли свій досвід у вдосконалену конструкцію акумуляторної батареї та управління теплом, тоді як BYD внесла свій внесок у виробничі можливості та прориви з елементами LFP.

Ця співпраця дала цінну інформацію, хоча Apple ніколи не володіла технологією акумуляторів Blade.

Акумулятор Blade від BYD тепер використовується в усіх електромобілях, допомагаючи компанії збільшити продажі. У 2023 році компанія BYD продала 3 мільйони електричних і гібридних автомобілів, що значно більше, ніж лише 179 054 одиниць, проданих трьома роками раніше. Цей успіх допоміг BYD ненадовго випередити Tesla як найбільшого світового продавця електромобілів, закріпивши своє місце як найбільшого автовиробника

Партнерство було розпочато майже десять років тому, коли Apple шукала основні технології для свого автомобільного проекту. Згідно з повідомленнями, інженери BYD продемонстрували ранні версії своєї батареї Blade, вразивши керівників Apple її потенціалом безпеки та зберігання. На той час Apple вже працювала над різними технологіями акумуляторів, включаючи нікелеві та лужні акумулятори, і інвестувала мільйони в розробку акумуляторних блоків. Мета полягала в тому, щоб об’єднати зусилля обох компаній для створення безпечної акумуляторної системи великої дальності для електромобіля Apple.

Ця співпраця, яка донедавна залишалася в таємниці, зіграла ключову роль у формуванні сучасних технологій акумуляторів, згідно з різними повідомленнями джерел, знайомих з проєктом. Обидві компанії разом працювали над системою акумуляторів з використанням літій-залізо-фосфатних елементів (LFP). Їхньою метою було створити безпечніші та ефективніші акумулятори для електромобілів. Технологія мала забезпечити довший радіус дії та покращену безпеку порівняно зі звичайними акумуляторами електромобілів того часу. Хоча Apple не володіє правами на поточну технологію акумуляторів Blade від BYD, ця співпраця показує, наскільки серйозно технологічний гігант сприйняв свої амбіції вийти на автомобільний ринок.

Протягом останнього десятиліття Apple витрачала близько 1 мільярда доларів на рік на свій автомобільний проєкт, який часто називали одним із "наступних великих речей", перш ніж його офіційно скасували в лютому. Однак автомобільний проєкт Apple не став повною втратою. Робота, виконана в технології акумуляторів, допомогла компанії розробити інші продукти, такі як гарнітура Vision Pro і процесор Neural Engine AI, який сьогодні є в багатьох пристроях компанії. Це також заклало основу для зростаючого інтересу Apple до робототехніки, продемонструвавши, як скасований проєкт все ще може стимулювати інновації несподіваним чином.

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